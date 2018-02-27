Новый офис врачей общей практики в Кореневщино сможет обслуживать до 1 200 пациентов

В офисе имеется все самое необходимое для лечения взрослых и детей.

Представители областной и районной администраций перерезали ленточку перед входом в сооружение, которое будет обслуживать 1200 человек – взрослых и детей.

В офисе разместились имеются кабинеты врача общей практики и стоматолога, взрослый и детский прививочные кабинеты, смотровая перевязочная и т.д.

Здесь установлен электрокардиограф, термоиндикаторы и термоконтейнеры, аппарат для лечения диадинамическими и интерференционными токами, аппарат для УВЧ, малогабаритный магнитотерапевтический аппарат для применения в амбулаторных и домашних условиях..

Кроме того, в распоряжении врачей будет санитарный автомобиль УАЗ.

В Добровском районе в настоящее время уже работают 14 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 центра общей врачебной практики.



Фото uzalo48.lipetsk.ru

