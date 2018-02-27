Общество

сегодня, 12:23

Новый офис врачей общей практики в Кореневщино сможет обслуживать до 1 200 пациентов

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Новый офис врачей общей практики в Кореневщино сможет обслуживать до 1 200 пациентов

В офисе имеется все самое необходимое для лечения взрослых и детей.

Представители областной и районной администраций перерезали ленточку перед входом в сооружение, которое будет обслуживать 1200 человек – взрослых и детей.

В офисе разместились имеются кабинеты врача общей практики и стоматолога, взрослый и детский прививочные кабинеты, смотровая перевязочная и т.д.

Здесь установлен электрокардиограф, термоиндикаторы и термоконтейнеры, аппарат для лечения диадинамическими и интерференционными токами, аппарат для УВЧ, малогабаритный магнитотерапевтический аппарат  для применения в амбулаторных и домашних условиях..

Кроме того, в распоряжении врачей будет санитарный автомобиль УАЗ.

В Добровском районе в настоящее время уже работают 14 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 центра общей врачебной практики.

Фото uzalo48.lipetsk.ru

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Комментарии (6)

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Сергей

сегодня, 14:19
В Сселках в свое время тоже открыли, на открытие руководство приезжало. Работал он кое как около года. А сейчас закрыт и люди как обычно на Сокол ездят в поликлинику. Зато Фельдшерам дом здоровенный с гаражом остался.Показуха.
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гость №1

сегодня, 14:17
в сселках тоже есть офис, а врача нет так что раньше времени не радуйтесь
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КО

сегодня, 13:45
С какой целью офисом назвали, чтобы запутать?, офис врача общей практики: Структурное подразделение, выделенное из здания поликлиники и приближенное к территории проживания обслуживаемого населения. )
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С какой целью офисом назвали, чтобы запутать?

сегодня, 13:29
Поликлиники теперь офисами стали называть?
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житель

сегодня, 13:01
Я НЕ ПОНЯЛ, ЭТО ВСЕ ДЛЯ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ? типа поликлиника?
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кот

сегодня, 12:50
Теперь все будут здоровы!
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