сегодня, 12:23
Новый офис врачей общей практики в Кореневщино сможет обслуживать до 1 200 пациентов
В офисе имеется все самое необходимое для лечения взрослых и детей.
Представители областной и районной администраций перерезали ленточку перед входом в сооружение, которое будет обслуживать 1200 человек – взрослых и детей.
В офисе разместились имеются кабинеты врача общей практики и стоматолога, взрослый и детский прививочные кабинеты, смотровая перевязочная и т.д.
Здесь установлен электрокардиограф, термоиндикаторы и термоконтейнеры, аппарат для лечения диадинамическими и интерференционными токами, аппарат для УВЧ, малогабаритный магнитотерапевтический аппарат для применения в амбулаторных и домашних условиях..
Кроме того, в распоряжении врачей будет санитарный автомобиль УАЗ.
В Добровском районе в настоящее время уже работают 14 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 центра общей врачебной практики.
Фото uzalo48.lipetsk.ru
Сергей
гость №1
КО
С какой целью офисом назвали, чтобы запутать?
житель
кот