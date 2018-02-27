В Таиланде автобус с российскими туристами попал в аварию

Автобус не смог затормозить на спуске с холма и протаранил несколько транспортных средств. В результате пострадало несколько туристов из России и находившийся с ними персонал туркомпании, а также беременная гражданка Таиланда, которая была в одном из автомобилей.





Авария произошла в середине дня в воскресенье. Автобус с российскими туристами и сотрудниками принимавшей их таиландской туристической полиции потерял управление на горной дороге, ведущей в район Патонг Бич, на спуске с Патонгского холма, и врезался в несколько легковых автомобилей и мотоциклов. В результате столкновения пострадала беременная гражданка Таиланда, находившаяся в одном из автомобилей, и несколько пассажиров автобуса – российских туристов и сотрудников таиландской турфирмы, - говорится в сообщении.



Издание пишет, что в администрации острова не смогли назвать точное количество пострадавших, так как все они получили легкие травмы и после оказания помощи в больнице, куда их доставили с места аварии, не были госпитализированы, - передает

Несколько туристов из России, сотрудники таиландской туристической компании и гражданка Таиланда на большом сроке беременности пострадали в ДТП с туристическим автобусом на острове Пхукет в Таиланде, - сообщает во вторник интернет-портал Phuket News со ссылкой на отдел по преодолению чрезвычайных ситуаций администрации острова.Авария произошла в середине дня в воскресенье. Автобус с российскими туристами и сотрудниками принимавшей их таиландской туристической полиции потерял управление на горной дороге, ведущей в район Патонг Бич, на спуске с Патонгского холма, и врезался в несколько легковых автомобилей и мотоциклов. В результате столкновения пострадала беременная гражданка Таиланда, находившаяся в одном из автомобилей, и несколько пассажиров автобуса – российских туристов и сотрудников таиландской турфирмы, - говорится в сообщении.Издание пишет, что в администрации острова не смогли назвать точное количество пострадавших, так как все они получили легкие травмы и после оказания помощи в больнице, куда их доставили с места аварии, не были госпитализированы, - передает РИА-Новости