В Нижнем парке появятся велодорожки с освещением

В проектной документации также предусмотрены озеленение и водопонижение.

В настоящее время в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области проводится государственная экологическая экспертиза проектной документации по комплексному благоустройству территории Нижнего парка.



Как сообщает пресс-служба управления, в проектной документации на благоустройство предусмотрено озеленение территории с устройством газонов, цветников, устройство велодорожек с наружным освещением, водопонижение путем расчистки и укрепления существующих водоотводных каналов, а также иные мероприятия, направленные на улучшение рекреационной привлекательности парка.



При разработке проектной документации учитывались инженерно-геологические и гидрогеологические условия местности, возможность минимального вмешательства в сложившийся природно-территориальный комплекс.



Нижний парк является особо охраняемой природной территорией регионального значения. ООПТ создана для сохранения ландшафтного парка, заложенного в 1805 году. Древесные насаждения представлены на большей части средневозрастными обычными лиственными породами, из старой планировки в насаждениях сохранились остатки аллей и отдельные старые деревья тополя чёрного. В северной, более молодой части парка, сохраняются участки естественных болот и ольшаников. Произрастает до 50 древесно-кустарниковых пород плодоносящего возраста, в частности ель обыкновенная, каштан конский, ясень пушистый, тополи Болле и лавролистный, акация белая и др.



Парк имеет историческое значение. На его территории в конце главной аллеи расположен памятник участникам Липецкого съезда народовольцев 1878 г. и комплекс памятников, связанных с Липецкими минеральными водами. Это место, где находились Верхний Липский железоделательный завод (1707-1795 гг.), канцелярия Петровских заводов, путевой дворец Петра I, курзал, гостиница и водолечебница Липецкого курорта. Имеет важное рекреационное, историческое и научное значение.



Современное состояние ООПТ удовлетворительное. Парк расположен в центре города, имеет довольно большую площадь и испытывает сильные хозяйственные и рекреационные нагрузки. На состояние парка негативно воздействуют, прилегающие к нему, городская застройка и инфраструктура. ООПТ играет важную роль в поддержании локального экологического баланса окружающих селитебных территорий, в т.ч. как биотический резерват, источник чистого воздуха и благоприятного микроклимата, - сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области.