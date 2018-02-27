Общество

вчера, 21:35

В Нижнем парке появятся велодорожки с освещением

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#Нижний парк #экология #благоустройство
В Нижнем парке появятся велодорожки с освещением

В проектной документации также предусмотрены озеленение и водопонижение.

В настоящее время в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области проводится государственная экологическая экспертиза проектной документации по комплексному благоустройству территории Нижнего парка.

Как сообщает пресс-служба управления, в проектной документации на благоустройство предусмотрено озеленение территории с устройством газонов, цветников, устройство велодорожек с наружным освещением, водопонижение путем расчистки и укрепления существующих водоотводных каналов, а также иные мероприятия, направленные на улучшение рекреационной привлекательности парка.

При разработке проектной документации учитывались инженерно-геологические и гидрогеологические условия местности, возможность минимального вмешательства в сложившийся природно-территориальный комплекс.

Нижний парк является особо охраняемой природной территорией регионального значения. ООПТ создана для сохранения ландшафтного парка, заложенного в 1805 году. Древесные насаждения представлены на большей части средневозрастными обычными лиственными породами, из старой планировки в насаждениях сохранились остатки аллей и отдельные старые деревья тополя чёрного. В северной, более молодой части парка, сохраняются участки естественных болот и ольшаников. Произрастает до 50 древесно-кустарниковых пород плодоносящего возраста, в частности ель обыкновенная, каштан конский, ясень пушистый, тополи Болле и лавролистный, акация белая и др.

Парк имеет историческое значение. На его территории в конце главной аллеи расположен памятник участникам Липецкого съезда народовольцев 1878 г. и комплекс памятников, связанных с Липецкими минеральными водами. Это место, где находились Верхний Липский железоделательный завод (1707-1795 гг.), канцелярия Петровских заводов, путевой дворец Петра I, курзал, гостиница и водолечебница Липецкого курорта. Имеет важное рекреационное, историческое и научное значение.

Современное состояние ООПТ удовлетворительное. Парк расположен в центре города, имеет довольно большую площадь и испытывает сильные хозяйственные и рекреационные нагрузки. На состояние парка негативно воздействуют, прилегающие к нему, городская застройка и инфраструктура. ООПТ играет важную роль в поддержании локального экологического баланса окружающих селитебных территорий, в т.ч. как биотический резерват, источник чистого воздуха и благоприятного микроклимата, - сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области.
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#Нижний парк #экология #благоустройство

Комментарии (6)

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Увы уже поздно

сегодня, 01:30
Они нам ненужны)
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Sergey

сегодня, 01:11
Надoели штpaфы ГИБДД? Тaк, нe плaти! Eсть лeгaльный спoсоб их избeжать. Я себе взял тaкую штyкy http://abrevia.me/nanoplenka и тeпeрь вooбще зaбыл о штpaфаx! Нoмер aвтoмoбиля не видно прибopам гaишникoв и это пoлностью зaконно!h6
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Хоть мы и в Шанхае, но до Китая нам далеко

сегодня, 00:57
А когда во всём городе сделаете,? в парке наворачивать круги нам ни к чему, нам бы из одного района города в другой перемещаться, быстро и безопасно, а не путаться среди автомобилей на проезжей части.
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не посторонний

вчера, 23:23
велодорожки только после выбора сиськина!
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Всё как всегда

вчера, 22:58
Забыли написать, Как обычно, перед выборами всех обгоним, намолотим и надоем. Как обычно после выборов никто нифига не сделает и никто ничего не спросит. Рассеяя....
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Забыли написать

вчера, 21:56
Когда появятся то?
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