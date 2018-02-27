Спорт

вчера, 20:30

Липецкие девушки в «городе невест» дрались лучше местных и гостей (ФОТО)

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#Панкратион
Липецкие девушки в «городе невест» дрались лучше местных и гостей (ФОТО)

Теперь девчатам предстоит показывать удаль и в Казани.

В Иваново завершилось первенство ЦФО по панкратиону среди юношей и девушек. О размахе турнира говорит тот факт, что в соревнованиях участвовал 171 боец из 10 областей.

Тренерский штаб липецкой областной федерации панкратиона решил послать на соревнования двух девушек Валерию Литвинцеву и Лилию Семенову. Надо сказать, что наши представительницы «слабого пола» отлично освоились в столь жестком мужском виде спорта. Литвинцева выиграла все свои поединки и заняла первое место.

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Семенова в своей весовой категории лишь один раз не сумела выиграть, одержала несколько побед и в результате заняла первое место.

Девчата ездили в Иваново не только ради медалей. Призеры во всех весовых категориях получали путевки в финальный турнир первенства России по панкратиону, который пройдет в апреле в Казани. И обе девушки гарантировали себе участие в главном турнире года!

Панкратион в Липецке развивается во дворцах спорта «Динамо» и «Чемпион». Подготовили девчат Игорь Воротынцев, Алан Качмазов и Андрей Шишкин.

Отметим и еще одного динамовца Валерия Коростинского, который был признан лучшим судьей первенства ЦФО.

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Валерий Коростинский (слева)

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#Панкратион

Комментарии (1)

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