Новости в instagram
вчера, 20:28
Липецкая вечЁрка: смена маршрутов автобусов, смерть около «зебры» и здоровье в кредит
Предлагаем вам обзор самых интересных и обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 27 февраля.
Больше всего внимания липчане уделили переменам в работе городского транспорта. Часть автобусов и "маршруток" перенаправят с связи с перекрытием Петровского моста на реконструкцию на Октябрьский мост. Чиновники советуют пересесть на велосипеды.
Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про сбитую грузовиком женщину. Пенсионерка перебегала дорогу в неположенном месте и попала под задние колеса грузовика, поэтому водитель не заметил случившегося, как он уверял полицейских. После случившегося он вернулся к месту ДТП.
Активный отклик получила заметка насчет интимных проблем Елены Хроминой. Кто не в курсе — это участница «Дом-2»,молодая художница из Липецка. "У Лены есть проблемы в вопросе сексуального воспитания. Сейчас это выливается в сложности поиска партнера, различные извращенные фантазии и даже изменение сексуальных предпочтений".
Живое обсуждение развернулось по теме подарка от Сергея Собянина. Из Москвы в Липецк в марте должны прибыть не только 12 трамваев б/у, но также и 10 таких же автобусов.
Тем временем немало положительных эмоций у липчан сегодня вызвало сообщение про торжество закона. Правобережный районный суд Липецка удовлетворил иск местной жительницы к частной медицинской организации. Суд расторг между сторонами договор купли-продажи, который посетительница коммерческой организации и не намеревалась оформлять.
Больше всего внимания липчане уделили переменам в работе городского транспорта. Часть автобусов и "маршруток" перенаправят с связи с перекрытием Петровского моста на реконструкцию на Октябрьский мост. Чиновники советуют пересесть на велосипеды.
Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про сбитую грузовиком женщину. Пенсионерка перебегала дорогу в неположенном месте и попала под задние колеса грузовика, поэтому водитель не заметил случившегося, как он уверял полицейских. После случившегося он вернулся к месту ДТП.
Активный отклик получила заметка насчет интимных проблем Елены Хроминой. Кто не в курсе — это участница «Дом-2»,молодая художница из Липецка. "У Лены есть проблемы в вопросе сексуального воспитания. Сейчас это выливается в сложности поиска партнера, различные извращенные фантазии и даже изменение сексуальных предпочтений".
Живое обсуждение развернулось по теме подарка от Сергея Собянина. Из Москвы в Липецк в марте должны прибыть не только 12 трамваев б/у, но также и 10 таких же автобусов.
Тем временем немало положительных эмоций у липчан сегодня вызвало сообщение про торжество закона. Правобережный районный суд Липецка удовлетворил иск местной жительницы к частной медицинской организации. Суд расторг между сторонами договор купли-продажи, который посетительница коммерческой организации и не намеревалась оформлять.
Deborah Hall
Жесть