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вчера, 20:28

Липецкая вечЁрка: смена маршрутов автобусов, смерть около «зебры» и здоровье в кредит

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: смена маршрутов автобусов, смерть около «зебры» и здоровье в кредит
Предлагаем вам обзор самых интересных и обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 27 февраля.

Больше всего внимания липчане уделили переменам в работе городского транспорта. Часть автобусов и "маршруток" перенаправят с связи с перекрытием Петровского моста на реконструкцию на Октябрьский мост. Чиновники советуют пересесть на велосипеды.

Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про сбитую грузовиком женщину.  Пенсионерка перебегала дорогу в неположенном месте и попала под задние колеса грузовика, поэтому водитель не заметил случившегося, как он уверял полицейских. После случившегося он вернулся к месту ДТП.

Активный отклик получила заметка насчет интимных проблем Елены Хроминой. Кто не в курсе — это участница «Дом-2»,молодая художница из Липецка. "У Лены есть проблемы в вопросе сексуального воспитания. Сейчас это выливается в сложности поиска партнера, различные извращенные фантазии и даже изменение сексуальных предпочтений".

Живое обсуждение развернулось по теме подарка от Сергея Собянина. Из Москвы в Липецк в марте должны прибыть не только 12 трамваев б/у, но также и 10 таких же автобусов.

Тем временем немало положительных эмоций у липчан сегодня вызвало сообщение про торжество закона. Правобережный районный суд Липецка удовлетворил иск местной жительницы к частной медицинской организации. Суд расторг между сторонами договор купли-продажи, который посетительница коммерческой организации и не намеревалась оформлять.




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#обзор #события #вечЁрка

Комментарии (2)

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Deborah Hall

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Жесть

вчера, 23:20
в понедельник, 27 февраля.
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