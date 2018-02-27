Спорт

вчера, 19:57

Тамбовского вратаря спасла от «Металлурга» только его лучшая подруга

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Тамбовского вратаря спасла от «Металлурга» только его лучшая подруга

«Красно-черные» обстучали штанги и перекладины в Тамбове, но не выиграли.

Четвертый контрольный матч в межсезонье «сталевары» вновь проводили с «Тамбовом», причем в третий раз подряд встречались с дублерами клуба ФНЛ. Очередное рандеву на искусственном поле недавно построенного манежа в Тамбове не выявило победителя – 0:0.

Вызывает удивление, что такой богатый на голевые моменты матч мог завершиться по нулям. «Металлург» имел преимущество, несмотря на то, что игроки находятся «под нагрузкой» т.е. и перед матчами не снижают ни интенсивности, ни количества тренировок (две в день).

Уже на 10-й минуте Александр Харин на подступах к штрафной перебрасывал мяч через тамбовского вратаря в дальнюю «девятку», но голкипера выручила его лучшая подруга – штанга. Спустя семь минут после углового, выполненного Хариным, Руслан Ахвледиани был головой с линии вратарской, но мяч угодил в перекладину.

Липчане продолжали создавать моменты и после перерыва. Полузащитник Николай Иванников убежал практически один на один к чужим воротам – мог забить сам, но решил сыграть наверняка. Выманив на себя вратаря, он сделал пас назад на набежавшего опытного возвращенца Романа Войделя. Тот бил зряче – не на силу, а на точность, но надо же такому случиться, что защитник тамбовчан в прыжке сумел буквально грудью прикрыть пустые ворота.

Будь этот матч официальным, его бы можно было окрестить игрой неиспользованных возможностей «Металлурга». Но в контрольных играх результат – не самое главное. К слову, в прошлых матчах с «Тамбовом-М» наша команда играла результативно – победа 5:0 и ничья – 3:3, так «сухой матч» действительно можно списать на усталость от тренировок.

Состав «Металлурга» в этом матче: Скрипник (Коровин, 71) - Подковыров (Гамеев, 65), К.Титов, Баульчев (Е.Фролов, 46), Викторов (Боков, 82) - Барбашин (Иванников, 46), Войдель, Ульянчев (Баязов, 24; Галстян, 71), Харин (Мохов, 75) - С.Чернышов (Овчинников, 46), Ахвледиани (Мызгин, 55). 

Роман Войдель после матча в беседе с GOROD48, отметил, что команда прибавляет, а все недочеты будет исправлять уже на сборах.

28 февраля «Металлург» отправляется в Турцию на самые долгие сборы в своей истории, которые продлятся 24 дня. У команды запланировано 5 контрольных матчей с соперниками, которые определятся позднее.

В кулуарах пошли разговоры, что, несмотря на то, что официальная задача «Металлурга» занять место не ниже 7-го, сами игроки и руководство поставили перед собой задачу финишировать в призовой «тройке». Это важная часть "новой политики клуба". Отсюда и возвращение опытного Войделя, и турецкие сборы. В прошлом сезоне, напомним, «Металлург» даже на российский юг не ездил.

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Комментарии (6)

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Deborah Hall

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0-

сегодня, 00:53
КВН отдыхает - он просто не читал про липецкие новости спорта, хотя в этой деревне весь спорт прально называть паралимпийским...
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Колхозан

вчера, 22:52
Читаю заголовок: вратаря спасла подруга. Дюмаю: может его девка в опасный момент игры сняла трусы и показала, а прочитав статью, оказывается это штанга его подруга... Фантазер, ты его называлааа!))
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да

вчера, 21:33
подтверждаю!
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Юре

вчера, 21:08
Юра пиши про Яскевичей! Всем по х у ю твой Металлург!
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