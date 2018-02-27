Общество

вчера, 17:21

Липецкий магазин торговал «просрочкой»

21 2090
#проверка
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Липецкий магазин торговал «просрочкой»

На телефон горячей линии управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области поступило обращение от жительницы г. Липецка о нарушении прав потребителей

В обращении сообщалось, что в универсаме на  ул. Фрунзе, реализуется некачественная продукция. Специалистами ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности» (далее – Учреждение) проведено информационно-аналитическое наблюдение за осуществлением торговой деятельности в данном предприятии, в ходе которого были выявлены факты нарушения Правил продажи отдельных видов товаров №55 и требований санитарного законодательства, а именно: с истекшим сроком годности находились в реализации следующие продукты питания: спред «Землянск молоко», пирожные «Медовая страсть» и «Клубника-айленд», йогурт «Сочный-молочный», «Австрийский штрудель», скумбрия «Атлантикс», скумбрия «Коса», маргарин «Сливочник», креветки «Северные».

Как сообщили в Управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, с руководством магазина проведена беседа, в ходе которой разъяснены положения Федерального закона № 2300-1 от 07.02.1992г. “О защите прав потребителей”, рекомендовано активизировать работу с сотрудниками, направленную на обеспечение соблюдения требований действующего законодательства в сфере торговли, а также усилить контроль за соблюдением требований к реализации и хранению пищевых продуктов.

Результаты проверки направлены в управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования, сообщили в  управлении потребрынка.

Фото: liptorg-cp.ru


21 2090
#проверка
2

Комментарии (21)

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Deborah Hall

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Оуе

сегодня, 01:29
Тухляк в центре города, погнали тухлятину скупать толстосумов выручать ))))
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Тухляк в центре города

сегодня, 01:10
Тарьтесь.
ответить

Нет

вчера, 23:34
Колхозан, не женек
ответить

Колхозан

вчера, 22:56
Не втирай дичь, Женек, ты что-либо?
ответить

Не втирай дичь

вчера, 22:33
Колхозан, в пятерочке твоей еще больше гавна пластмассового просроченного
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ЭХ

вчера, 22:22
НА ЦЕННИКАХ ВИДНО,ЧТО ЭТО ПОКУПАЙКА.БЕ
ответить

ЭХ

вчера, 22:20
ПОКУПАЙКА- ГОВНО
ответить

покупатель

вчера, 21:56
штрафы для универсамов это смех! надо запрещать торговать таким точкам! лишать лицензии пожизнено! только тогда будет всегда свежак!
ответить

Покупайка

вчера, 21:25
на19 районе возле университета похлеще того что вы пишите они умудряются просроченные продукты по завышенным ценам продать якобы акция больше ни когда туда не пойду
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