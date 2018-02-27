вчера, 17:21
Липецкий магазин торговал «просрочкой»
На телефон горячей линии управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области поступило обращение от жительницы г. Липецка о нарушении прав потребителей
Как сообщили в Управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, с руководством магазина проведена беседа, в ходе которой разъяснены положения Федерального закона № 2300-1 от 07.02.1992г. “О защите прав потребителей”, рекомендовано активизировать работу с сотрудниками, направленную на обеспечение соблюдения требований действующего законодательства в сфере торговли, а также усилить контроль за соблюдением требований к реализации и хранению пищевых продуктов.
Результаты проверки направлены в управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования, сообщили в управлении потребрынка.
Фото: liptorg-cp.ru
Deborah Hall
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