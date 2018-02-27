Происшествия

вчера, 17:13

Житель Екатеринбурга обворовывал липчанок

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#кража
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Житель Екатеринбурга обворовывал липчанок

Отделом по расследованию преступлений ОП № 3 УМВД России по Липецку в суд направлено уголовное дело, по обвинению неработающего не судимого 37-летнего жителя Свердловской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 1  ст. 158 УК РФ «Кража». В ходе предварительного расследования установлено, что 1 декабря 2017 года в ОП № 3 УМВД России по г. Липецку обратилась жительница Липецка и пояснила, что в результате преступных действий неизвестного мужчины ей причинен ущерб на сумму более чем 13000 рублей. Потерпевшая сообщила, что в сети Интернет она познакомилась с мужчиной, с которым несколько месяцев вела переписку. Они обменялись номерами мобильных телефонов. Через некоторое время обвиняемый приехал в Липецк и назначил ей встречу в торгово-развлекательном центре. В этот же день новый знакомый пригласил её в кафе, где потерпевшей пришлось оплатить счет за двоих, так как у обвиняемого не оказалось с собой кошелька. Мужчина отвёз потерпевшую домой на такси, а сам уехал. Дома липчанка обнаружила, что из её сумки пропали некоторые вещи.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что обвиняемый находясь в такси умышлено, тайно похитил принадлежащие потерпевшей сотовый телефон, женский кошелек с денежными средствами в сумме 2700 рублей, банковскими картами. 

Кроме того, в отношении обвиняемого завершено расследование ещё одного уголовного дела по подозрению в краже, имевшей место в декабре 2017 года в районе Центрального рынка. Тогда подозреваемый воспользовался невнимательностью женщины и тайно похитил, принадлежащий ей телефон стоимостью 5600 рублей. В настоящее время уголовное дело по обвинению жителя Свердловской области в хищениях чужого имущества направлено в суд, сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по области.

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#кража
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Комментарии (4)

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сегодня, 01:36
Почему ООО министерство внутренних дел зарегистрировпнно в юрисдикции Великобритании под Duns 683530373 что за хрень?
ответить

ты всё попутал

вчера, 19:47
не было секеса и мужику не зачем платить за кафе, что он и сделал. А бабам сeкс не так уж и важен
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ему надо

вчера, 19:38
окупить дорогу. и набрать деньжат на обратный билет. Жаль, что мало ему перепало от этой невесты. неужели нет богатых старых невест?
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Семён

вчера, 18:38
Ох какие у нас бабы ,думают о своей , им всеравно кто их будет трахать, а там трава не почти.
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