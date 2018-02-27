Общество
вчера, 16:12
Липчане набрали ипотечных кредитов на 12 миллиардов рублей
В среднем, каждый горожанин должен за жильё банкам 24 тысячи рублей.
Сегодня на оперативном совещании в мэрии председатель департамента экономического развития Екатерина Белокопытова сообщила о росте закредитованности горожан.
- По данным Банка России, жители Липецка взяли в прошлом году ипотечных кредитов на 26% больше, чем в 2016 году, - сказала чиновница.
В итоге общий кредитный портфель горожан составил 12 млрд рублей. Если разбросать эту сумму на всех жителей Липецка, получится, что в среднем каждый из 510 тысяч жителей города задолжал банкирам по 12 тысяч рублей.
- По данным Банка России, жители Липецка взяли в прошлом году ипотечных кредитов на 26% больше, чем в 2016 году, - сказала чиновница.
В итоге общий кредитный портфель горожан составил 12 млрд рублей. Если разбросать эту сумму на всех жителей Липецка, получится, что в среднем каждый из 510 тысяч жителей города задолжал банкирам по 12 тысяч рублей.
Бывший в профсоюзе
Веня
гость
СССР мне дал 3-х комнатную бесплатно
Жилец
Чтец
А если ревльно
одни
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