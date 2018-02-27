Липчане набрали ипотечных кредитов на 12 миллиардов рублей

В среднем, каждый горожанин должен за жильё банкам 24 тысячи рублей.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии председатель департамента экономического развития Екатерина Белокопытова сообщила о росте закредитованности горожан.



- По данным Банка России, жители Липецка взяли в прошлом году ипотечных кредитов на 26% больше, чем в 2016 году, - сказала чиновница.



В итоге общий кредитный портфель горожан составил 12 млрд рублей. Если разбросать эту сумму на всех жителей Липецка, получится, что в среднем каждый из 510 тысяч жителей города задолжал банкирам по 12 тысяч рублей.

