Общество

вчера, 16:12

Липчане набрали ипотечных кредитов на 12 миллиардов рублей

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#Кредиты
Липчане набрали ипотечных кредитов на 12 миллиардов рублей

В среднем, каждый горожанин должен за жильё банкам 24 тысячи рублей.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии председатель департамента экономического развития Екатерина Белокопытова сообщила о росте закредитованности горожан.

- По данным Банка России, жители Липецка взяли в прошлом году ипотечных кредитов на 26% больше, чем в 2016 году, - сказала чиновница.

В итоге общий кредитный портфель горожан составил 12 млрд рублей. Если разбросать эту сумму на всех жителей Липецка, получится, что в среднем каждый из 510 тысяч жителей города задолжал банкирам по 12 тысяч рублей.
13 1613
#Кредиты

Комментарии (13)

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Бывший в профсоюзе

вчера, 22:04
Чем хвалимся? По вашей статистике мы все заложники какого то банка.Если даже у меня нет кредита,то потенциально я всё равно кому то должен?
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Веня

вчера, 21:34
Чтец, ...они как тот татарский джин...только чай-май
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гость

вчера, 19:36
по нашей жизни брать ипотеки это безумие
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СССР мне дал 3-х комнатную бесплатно

вчера, 19:24
Жилец, ... дети на сэкономленные деньги построили кооператив на беспроцентную ссуду от предприятия.
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Жилец

вчера, 19:17
СССР мне дал 3-х комнатную бесплатно, попроси его дать твоим детям и внукам или он дал на вас всех?
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Чтец

вчера, 18:39
Так 12000 или 24000 должен каждый
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А если ревльно

вчера, 17:55
Статистика, то в среднем сосет твоя мамка на трассе
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одни

вчера, 17:53
нищеброды
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Гость

вчера, 17:31
Реально метр жилья должен стоить 20 тысяч рублей за метр , если исходить из доходов населения
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Статистика

вчера, 17:21
12 млрд рублей. Если разбросать эту сумму на всех жителей Липецка, получится, что в среднем каждый из 510 тысяч жителей города будет сосать банкирам
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