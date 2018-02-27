За неделю ОРВИ и гриппом заболели 5459 человек

Карантин объявлен в школах Липецка, Данковского, Краснинского и Усманского районов.

Как сообщили GOROD48 в отделе эпиднадзора управления Роспотбнадзора по Липецкой области, за последнюю неделю в области было зарегистрировано 5459 случаев ОРВИ и гриппа (в т.ч. 3 случая гриппа - причём все в Липецке), среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет.



В Липецке зарегистрировано 3749 случаев ОРВИ и гриппа (в том числе 3 случая гриппа).



Приостановлены занятия в 43 классах 15 школ Липецкой области, а полностью закрыта на карантин всего одна школа. Частичный карантин объявлен в школах Липецка, Данковского, Краснинского и Усманского районов. Приостановлены занятия в двух усманских школах, в Данкове и Красном карантин затронул по одной школе, все остальные "болеющие" школы - в Липецке.