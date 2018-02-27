Здоровье

вчера, 16:09

За неделю ОРВИ и гриппом заболели 5459 человек

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#карантин #ОРВИ #грипп
3

Карантин объявлен в школах Липецка, Данковского, Краснинского и Усманского районов.

Как сообщили GOROD48 в отделе эпиднадзора управления Роспотбнадзора по Липецкой области, за последнюю неделю в области было зарегистрировано 5459 случаев ОРВИ и гриппа (в т.ч. 3 случая гриппа - причём все в Липецке), среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет.

В Липецке зарегистрировано 3749 случаев ОРВИ и гриппа (в том числе 3 случая гриппа).

Приостановлены занятия в 43 классах 15 школ Липецкой области, а полностью закрыта на карантин всего одна школа. Частичный карантин объявлен в школах Липецка, Данковского, Краснинского и Усманского районов. Приостановлены занятия в двух усманских школах, в Данкове и Красном карантин затронул по одной школе, все остальные "болеющие" школы - в Липецке.
4 1678
#карантин #ОРВИ #грипп
3

Комментарии (4)

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Родитель, который волнуется за детей

вчера, 22:56
Сегодня в школу пришёл дети по второму кругу заболели. Всех бухикают, сопливятся, у некоторых даже температура поднялась до 38,2. Бедные дети, а их продолжают мучить, департамент не понимает, что нужно закрыть все школы на каратин, так как уже по второму кругу начали заболевать!
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ой всё

вчера, 21:58
Холмс на сайте зарубежом точка ком несколько лет открыто пишет что и как...нет медицины - есть геноцид. Остались только редкие Врачи за мизерную зарплату в поликлинниках или в глубинке - котрым РЕСПЕКТ И УВАЖУХА. Ибо они ЛЕЧАТ - а не отправляют в аптеку за гавнолекарствами от проплаченных концернов...
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Кекх

вчера, 21:44
Вирус из крана чтоли вытекает ,лет 20 назад проще трипер было поймать чем грипп,людей походу травят целенаправленно коли болеют в таких колличествах.
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утипути

вчера, 21:16
а чего нет восторженных речей по фантастическим прививкам вакцинам? отчитались? народ мрет? всё хорошо? обкололи стадо? убили имуннитет? привили онкологию и аутизм? открывайте уже 4-ю Косыревку штоли...
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