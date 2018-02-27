Происшествия

вчера, 15:47

В Добринском районе сгорели 1,6 тонн сена

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#пожар #сено
В Добринском районе сгорели 1,6 тонн сена
В дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о загорании сена в Добринском районе, селе Демшинка на ул. Садовая д.13. 

В результате загорания огнем уничтожено сено в тюках 1,6 т. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: misanec.ru

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#пожар #сено

Комментарии (3)

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Колхозан

вчера, 23:04
Виктория "vrednayavika" Муданцева, чтобы ты правильн понимала суть произошедшего: для колхозника сгорело сено, это все равно, что тебя на осень, зиму и весну оставить без айфона, интернета и пилинга между ног! Поняла?
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колхоз

вчера, 22:10
этим сеном колхозник корову кормит, корова даёт молоко, молоко везут на завод, там из него делают молочные продукты! ещё корова это мясо и кожа! эти ингредиенты тоже обрабатывают! ты Муданцева этим всем пользуешься! И ДА ЭТО ГОРЕ!
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Виктория "vrednayavika" Муданцева

вчера, 16:11
батюшки, какое вселенское горе! что же теперь есть колхозникам?
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