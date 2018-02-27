В Добринском районе сгорели 1,6 тонн сена

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В дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о загорании сена в Добринском районе, селе Демшинка на ул. Садовая д.13.В результате загорания огнем уничтожено сено в тюках 1,6 т. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.