Культура

сегодня, 14:58

В Липецке отметят День писателя

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#писатель #библиотека

Будут вручены награды поэтам и писателям Липецкой области.

Областной праздник, посвященный Всемирному Дню писателя, состоится в Липецкой областной научной библиотеке 2 марта.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, на празднике будут вручены награды поэтам и писателям Липецкой области, а в качестве подарка зрители увидят сцены из поэтического спектакля «Зал ожидания», подготовленного участниками литературной студии «Взлетная полоса».

Всемирный день писателя отмечается 3 марта. Он учрежден для того, чтобы привлечь внимание общества в целом и каждого отдельного человека к литературному творчеству.
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#писатель #библиотека

Комментарии (1)

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Ваш Судья

14 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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