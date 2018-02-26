В Липецке отметят День писателя

Будут вручены награды поэтам и писателям Липецкой области.

Областной праздник, посвященный Всемирному Дню писателя, состоится в Липецкой областной научной библиотеке 2 марта.



Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, на празднике будут вручены награды поэтам и писателям Липецкой области, а в качестве подарка зрители увидят сцены из поэтического спектакля «Зал ожидания», подготовленного участниками литературной студии «Взлетная полоса».



Всемирный день писателя отмечается 3 марта. Он учрежден для того, чтобы привлечь внимание общества в целом и каждого отдельного человека к литературному творчеству.