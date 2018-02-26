Общество
сегодня, 14:37
Липчан приглашают принять участие в конкурсе авторской песни
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Лучшие исполнители затем могут поехать на финал в Кировскую область.
Липчан приглашают принять участие в заочном конкурсе Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия-2018», сообщили в областном департаменте культуры.
«Гринландия» - круглогодичный проект, в задачи которого входит патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование любви к Родине, а также поиск и поддержка талантливых авторов и исполнителей, создание творческого форума и благоприятных условий для культурного развития и обмена опытом участников фестиваля.
С 2010 года в рамках фестиваля проходят заочные песенно-поэтические конкурсы. В этом году конкурс стартовал 25 января и продлится до 8 мая. Тема конкурса - «Люблю тебя, моя Россия!». В нем могут принять участие авторы-исполнители, поэты и творческие коллективы. На конкурс принимаются стихи собственного сочинения и песни (автор слов и музыки, автор музыки, автор слов, исполнитель).
В конкурсе три номинации:
- «Основной конкурс» (участники от 18 лет и старше: поэт, автор музыки, автор слов, автор слов и музыки);
- «Школьная мастерская» (возраст участников до 18 лет включительно: поэт, автор музыки, автор слов, автор слов и музыки, исполнитель);
- «Семейная мастерская» (ансамбли, трио, дуэты - семьи с детьми до 18 лет).
Участник может принять участие в двух номинациях одновременно. Прием заявок на заочный конкурс продлится до 30 марта. Почтовый адрес: 610000, г. Киров, ул. Ленина, 80, для Некоммерческого Фонда поддержки социальных, экономических и культурных программ «Вятка XXI век» (оргкомитет фестиваля «Гринландия»); электронная почта: grinlandia-kirov@mail.ru; факс: (8332) 386-014; группа в «Вконтакте»: vk.com/grinlandiakirov.
Творчество участников оценит компетентное жюри, состоящее из известных авторов-исполнителей, членов Союза писателей и Союза композиторов России, преподавателей учреждений культуры и искусства.XXVI Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия» пройдет с 19 по 22 июля 2018 года в Кировской области на берегу реки Быстрица.
Фото kubanpokrov.ru
«Гринландия» - круглогодичный проект, в задачи которого входит патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование любви к Родине, а также поиск и поддержка талантливых авторов и исполнителей, создание творческого форума и благоприятных условий для культурного развития и обмена опытом участников фестиваля.
С 2010 года в рамках фестиваля проходят заочные песенно-поэтические конкурсы. В этом году конкурс стартовал 25 января и продлится до 8 мая. Тема конкурса - «Люблю тебя, моя Россия!». В нем могут принять участие авторы-исполнители, поэты и творческие коллективы. На конкурс принимаются стихи собственного сочинения и песни (автор слов и музыки, автор музыки, автор слов, исполнитель).
В конкурсе три номинации:
- «Основной конкурс» (участники от 18 лет и старше: поэт, автор музыки, автор слов, автор слов и музыки);
- «Школьная мастерская» (возраст участников до 18 лет включительно: поэт, автор музыки, автор слов, автор слов и музыки, исполнитель);
- «Семейная мастерская» (ансамбли, трио, дуэты - семьи с детьми до 18 лет).
Участник может принять участие в двух номинациях одновременно. Прием заявок на заочный конкурс продлится до 30 марта. Почтовый адрес: 610000, г. Киров, ул. Ленина, 80, для Некоммерческого Фонда поддержки социальных, экономических и культурных программ «Вятка XXI век» (оргкомитет фестиваля «Гринландия»); электронная почта: grinlandia-kirov@mail.ru; факс: (8332) 386-014; группа в «Вконтакте»: vk.com/grinlandiakirov.
Творчество участников оценит компетентное жюри, состоящее из известных авторов-исполнителей, членов Союза писателей и Союза композиторов России, преподавателей учреждений культуры и искусства.XXVI Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия» пройдет с 19 по 22 июля 2018 года в Кировской области на берегу реки Быстрица.
Фото kubanpokrov.ru
2 218
Ваш Судья
Иван Степанович