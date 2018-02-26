Липецкие школьники будут соревноваться в знаниях прав потребителей

Конкурсанты оценят рынок цифровой техники.

Учащиеся выпускных классов с экономическим уклоном из 10 школ Липецка с 26 февраля по 1 марта станут участникакми конкурса на лучшее знание потребительского законодательства.

Конкурсантам предложат задание с тематикой «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными».

Организатором выступает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области в рамках реализации подпрограммы «Развитие комплексной системы защиты прав потребителей и качества товаров в Липецкой области на 2014-2020 годы».

Итоги конкурса будут подведены к 12 марта – в этот день победители получат призы.



Фото jur24pro.ru

