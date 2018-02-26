Общество

сегодня, 14:23

Липецкие школьники будут соревноваться в знаниях прав потребителей

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#права потребителей #конкурс
Липецкие школьники будут соревноваться в знаниях прав потребителей

Конкурсанты оценят рынок цифровой техники.

Учащиеся выпускных классов с экономическим уклоном из 10 школ Липецка с 26 февраля по 1 марта станут участникакми конкурса на лучшее знание потребительского законодательства.

Конкурсантам предложат задание с тематикой «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными».
Организатором выступает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области в рамках реализации подпрограммы «Развитие комплексной системы защиты прав потребителей и качества товаров в Липецкой области на 2014-2020 годы».

Итоги конкурса будут подведены к 12 марта – в этот день победители получат призы.

Фото jur24pro.ru


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#права потребителей #конкурс

Комментарии (2)

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Ваш Судья

11 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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гостья

сегодня, 15:06
ну а как же без таких знаний...зря что ли торговые центры возводят
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