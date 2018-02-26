Общество

сегодня, 14:14

На землях сельскохозяйственного назначения в Елецком районе решили построить дорогу

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#Земля #Россельхознадзор
На землях сельскохозяйственного назначения в Елецком районе решили построить дорогу

Тревогу забила местная жительница.

Земли в Елецком районе, относящиеся к категории сельскохозяйственного назначения, использовались для строительства дорог.

О факте нарушения проинформировало управление Россельхознадзора по Липецкой области. В ведомстве рассказали, что тревогу забила местная жительница, которая обратилась в прокуратуру, а оттуда жалоба булла передана в Россельхознадзор.

Проверка показала, что земли действительно использовались для строительства дороги регионального значение от трассы М-4 «Дон» к ОЭЗ «Елецпром». В итоге информация о нарушении передана в в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области для принятия соответствующих мер.

Правда, на деле редко бывает, что таких случаях прекращают строительство доорог или промышленных объектов. Обычно землю переводят в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта и т.д. и нарушение устраняется – на бумаге.

Фото gazetaingush.ru

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#Земля #Россельхознадзор

Комментарии (3)

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Ваш Судья

4 минуты назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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Джек

43 минуты назад
Колхозник, увидишь еще подплят так что опоражница ходить будет не куда
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Колхозник

сегодня, 14:44
Землицы у нас в стране много. Это не в Европе или в Китае, где все поделено до миллиметров и работает на благо гражданина. Прочитали- изменят просто на бумаге и все. Была земля хорошая, плодородная - станет каменистая и неухоженная. На бумаге " специалисты" быстро изменят стоимость земельной ренты. А что? У нас все можно.
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