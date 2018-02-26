На землях сельскохозяйственного назначения в Елецком районе решили построить дорогу

Тревогу забила местная жительница.

Земли в Елецком районе, относящиеся к категории сельскохозяйственного назначения, использовались для строительства дорог.

О факте нарушения проинформировало управление Россельхознадзора по Липецкой области. В ведомстве рассказали, что тревогу забила местная жительница, которая обратилась в прокуратуру, а оттуда жалоба булла передана в Россельхознадзор.

Проверка показала, что земли действительно использовались для строительства дороги регионального значение от трассы М-4 «Дон» к ОЭЗ «Елецпром». В итоге информация о нарушении передана в в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области для принятия соответствующих мер.

Правда, на деле редко бывает, что таких случаях прекращают строительство доорог или промышленных объектов. Обычно землю переводят в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта и т.д. и нарушение устраняется – на бумаге.



Фото gazetaingush.ru

