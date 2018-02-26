Общество

сегодня, 14:04

Водитель грузовика не заметил пенсионерку

18 4758
#дтп
6
Водитель грузовика не заметил пенсионерку

Женщина попала под задние колеса «груши»-бетономешалки

Водитель грузовика, сбившего насмерть пенсионерку в центре Липецка, не заметил ДТП, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Там отметили, что водителя остановили другие участники движения и сообщили о происшествии. Пенсионерка перебегала дорогу в неположенном месте и попала под задние колеса грузовика, поэтому водитель не заметил случившегося, как он уверял полицейских. После случившегося он вернулся к месту ДТП.

Напомним, около обеда на улице Гагарина напротив площади Героев грузовик сбил женщину. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.

18 4758
#дтп
6

Комментарии (18)

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Ваш Судья

12 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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ликбез

26 минут назад
Статья 1083. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред 1. Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит. 2. Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен быть уменьшен. При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда в случаях, когда его ответственность наступает независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда может быть отказано, если законом не предусмотрено иное. При причинении вреда жизни или здоровью гражданина отказ в возмещении вреда не допускается. Вина потерпевшего не учитывается при возмещении дополнительных расходов (пункт 1 статьи 1085), при возмещении вреда в связи со смертью кормильца (статья 1089), а также при возмещении расходов на погребение (статья 1094).
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"ничего будет" не бывает ))

34 минуты назад
555, ...оставление места ДТП уже статья.
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555

41 минуту назад
Считай сама под колеса бросилась. Водителю ничего не будет!
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водитель ,помни !

49 минут назад
даже если пешеход и виноват , но 100 тыс. на похороны с водилы по суду присуждают автоматом.
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саймон

52 минуты назад
он че в глаза долбится? летел либо падла как угарелый а че гадать, там все вокруг в банках и магазинах, дтп ни на одну камеру не попало что ли? ни на один регистратор в потоке?
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саймон

54 минуты назад
он че в глаза долбится? летел либо падла как угарелый а че гадать, там все вокруг в банках и магазинах, дтп ни на одну камеру не попало что ли? ни на один регистратор в потоке?
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зачем

57 минут назад
15 метров до пешеходного перехода,и чего эта бабушка хотела сэкономить,ни поймёшь наших людей,и себя убила и водителя подставила!
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вп

59 минут назад
женщину в похожей одежде сегодня часов в 11-12 сотрудник ГАИ поймал, когда она переходила дорогу прямо по кольцу на Плеханова. он её до пешеходного перехода отвел. в ту сторону как раз шла
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водитель ОТ

сегодня, 15:01
Ответственность за оставление места ДТП предусмотрена ст. 12.27 КоАП РФ. п. 2 этой статьи за оставление места ДТП предусмотрено наказание в виде лишения прав от года до полутора лет или административного ареста до 15 суток.
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