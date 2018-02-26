Водитель грузовика не заметил пенсионерку

Женщина попала под задние колеса «груши»-бетономешалки

Водитель грузовика, сбившего насмерть пенсионерку в центре Липецка, не заметил ДТП, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Там отметили, что водителя остановили другие участники движения и сообщили о происшествии. Пенсионерка перебегала дорогу в неположенном месте и попала под задние колеса грузовика, поэтому водитель не заметил случившегося, как он уверял полицейских. После случившегося он вернулся к месту ДТП.

Напомним, около обеда на улице Гагарина напротив площади Героев грузовик сбил женщину. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.