Общество

сегодня, 13:55

Проблемы допинга в спорте обсудили в Ельце

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#допинг
Проблемы допинга в спорте обсудили в Ельце

В ЕГУ им. И.А. Бунина состоялся Круглый стол «Фармакология, здоровьесбережение и антидопинговое сопровождение спортивной подготовки»

Организаторами мероприятия выступили Институт физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности ЕГУ им. И.А. Бунина и Елецкий медицинский колледж им. Героя Советского Союза К.С. Константиновой.

В работе круглого стола приняли участие студенческая молодежь города, ученые, тренеры, руководители спорта  Ельца, Елецкого района, Липецкой области, представители медицины.

В ходе дискуссий было отмечено, что за прошедший год  актуальность заявленной тематики только возросла, и наиболее остро это проявилось в олимпийском движении. Были затронуты следующие вопросы: фармакологическое обеспечение тренировочного процесса;анализ лекарственных препаратов, содержащих в своем составе вещества, запрещенные WADA; допинг и его негативное влияние на организм спортсмена; здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения; технология формирования умений и навыков самостраховки при падениях в спортивных играх, сообщили в ЕГУ им. И. А. Бунина.

Фото: www.elsu.ru

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#допинг

Комментарии (4)

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Ваш Судья

4 минуты назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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новый вид спорт- бизнеса

54 минуты назад
а где на столах банки с мочой , как на экранах спортивных каналов ?
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гостья

сегодня, 15:07
Оно вам надо?!, хорошо хоть не в Липецке))))))
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Оно вам надо?!

сегодня, 14:40
Елец, конечно, именно то место, где следует обсуждать проблемы допинга. Ведь каждый второй олимпийский чемпион из Ельца.
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