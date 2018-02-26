Проблемы допинга в спорте обсудили в Ельце

В ЕГУ им. И.А. Бунина состоялся Круглый стол «Фармакология, здоровьесбережение и антидопинговое сопровождение спортивной подготовки»

Организаторами мероприятия выступили Институт физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности ЕГУ им. И.А. Бунина и Елецкий медицинский колледж им. Героя Советского Союза К.С. Константиновой.

В работе круглого стола приняли участие студенческая молодежь города, ученые, тренеры, руководители спорта Ельца, Елецкого района, Липецкой области, представители медицины.

В ходе дискуссий было отмечено, что за прошедший год актуальность заявленной тематики только возросла, и наиболее остро это проявилось в олимпийском движении. Были затронуты следующие вопросы: фармакологическое обеспечение тренировочного процесса;анализ лекарственных препаратов, содержащих в своем составе вещества, запрещенные WADA; допинг и его негативное влияние на организм спортсмена; здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения; технология формирования умений и навыков самостраховки при падениях в спортивных играх, сообщили в ЕГУ им. И. А. Бунина.

Фото: www.elsu.ru