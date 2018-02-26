Празднование дня рождения закончилось для именинника сломанными ребрами

Гость и виновник торжества повздорили.

Мировой судья Краснинского судебного участка Становлянского района Липецкой области вынес приговор по обвинению местного жителя в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. На скамье подсудимых оказался ранее судимый за кражи мужчина.



Как указано в материалах суда, вылившаяся в уголовное дело потасовка произошла во время празднования дня рождения потерпевшего, 6 июля. Он отмечал свое торжество дома, вместе с гражданской женой, в одной из деревень Краснинского района. Днем на праздник по приглашению знакомых приехали трое мужчин. Гости присоединились к торжеству, все вместе начали выпивать. В ходе застолья между виновником праздника и одним из его гостей завязалась ссора. Она переросла в потасовку. Именинник ударил своего оппонента по затылку, а тот ответил кулаком в лицо. Хозяин праздника упал, гость избил его торс ногами. Мужчин удалось растащить. Гости уехали. Через четыре дня именинник обратился к врачам и узнал, что у него сломаны два ребра.



Мужчину признали виновным в совершении преступления и наказали 1,5 годами лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.