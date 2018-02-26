Происшествия

сегодня, 13:51

Празднование дня рождения закончилось для именинника сломанными ребрами

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#вред здоровью #суд #день рождения
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Празднование дня рождения закончилось для именинника сломанными ребрами

Гость и виновник торжества повздорили.

Мировой судья Краснинского судебного участка Становлянского района Липецкой области вынес приговор по обвинению местного жителя в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. На скамье подсудимых оказался ранее судимый за кражи мужчина.

Как указано в материалах суда, вылившаяся в уголовное дело потасовка произошла во время празднования дня рождения потерпевшего, 6 июля. Он отмечал свое торжество дома, вместе с гражданской женой, в одной из деревень Краснинского района. Днем на праздник по приглашению знакомых приехали трое мужчин. Гости присоединились к торжеству, все вместе начали выпивать. В ходе застолья между виновником праздника и одним из его гостей завязалась ссора. Она переросла в потасовку. Именинник ударил своего оппонента по затылку, а тот ответил кулаком в лицо. Хозяин праздника упал, гость избил его торс ногами. Мужчин удалось растащить. Гости уехали. Через четыре дня именинник обратился к врачам и узнал, что у него сломаны два ребра.

Мужчину признали виновным в совершении преступления и наказали 1,5 годами лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.
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#вред здоровью #суд #день рождения
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Комментарии (2)

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Ваш Судья

5 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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Нонка

сегодня, 14:47
Вот те и гости Пей да знай с кем Лебры-жаль
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