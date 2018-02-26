В Липецке бабушка облила спиртом внука и подожгла

Пожилая женщина ставила родственнику банки от простуды.

В областном ожоговом центре, действующем при четвертой городской больнице Липецка, появился пациент, история которого даже у привычных ко всему медиков вызывает усмешки.- Живу я один, без семьи. На прошлой неделе я подхватил простуду. Лечиться поехал к своей 86-летней бабушке. Она решила прибегнуть к народному средству - поставить мне банки, - рассказывает GOROD48 35-летний внучек.Возраст дал себя знать. Пенсионерка не смогла манипулировать сразу с несколькими предметами: банкой со спиртом, подожженной лучиной и медицинскими банками. Пожилая женщина пролила на спину мужчине спирт, а его пары вспыхнули от источника открытого огня.- Меня охватила жуткая боль. Я упал с дивана, стал кататься по полу, сбивать пламя. Когда потушил себя, стал тушить диван и загоревшиеся вещи, - говорит о том, что было дальше, мужчина.Товарищ отвез погорельца в больницу, где его тут же госпитализировали. Медики установили у пациента ожоги третьей степени левой руки, боков, верхней части спины. В клинике Дмитрий проведет, по выводам врачей, не менее трех недель.- Сколько раз ни рассказывал медикам о том, что случилось, они всякий раз смеялись. Еще бы: бабушка едва не сожгла внука! - говорит потерпевший от самолечения мужчина.