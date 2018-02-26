Происшествия

сегодня, 13:48

В Липецке бабушка облила спиртом внука и подожгла

9 4125
#ожоги
6
В Липецке бабушка облила спиртом внука и подожгла

Пожилая женщина ставила родственнику банки от простуды.

В областном ожоговом центре, действующем при четвертой городской больнице Липецка, появился пациент, история которого даже у привычных ко всему медиков вызывает усмешки.

- Живу я один, без семьи. На прошлой неделе я подхватил простуду. Лечиться поехал к своей 86-летней бабушке. Она решила прибегнуть к народному средству - поставить мне банки, - рассказывает GOROD48 35-летний внучек.

Возраст дал себя знать. Пенсионерка не смогла манипулировать сразу с несколькими предметами: банкой со спиртом, подожженной лучиной и медицинскими банками. Пожилая женщина пролила на спину мужчине спирт, а его пары вспыхнули от источника открытого огня.

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- Меня охватила жуткая боль. Я упал с дивана, стал кататься по полу, сбивать пламя. Когда потушил себя, стал тушить диван и загоревшиеся вещи, - говорит о том, что было дальше, мужчина.

Товарищ отвез погорельца в больницу, где его тут же госпитализировали. Медики установили у пациента ожоги третьей степени левой руки, боков, верхней части спины. В клинике Дмитрий проведет, по выводам врачей, не менее трех недель.

- Сколько раз ни рассказывал медикам о том, что случилось, они всякий раз смеялись. Еще бы: бабушка едва не сожгла внука! - говорит потерпевший от самолечения мужчина.
9 4125
#ожоги
6

Комментарии (9)

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Ваш Судья

12 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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Охо-хо

30 минут назад
Жениться тебе пора, внучёк...
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тепло родного очага

сегодня, 15:12
бабушка согреет
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Скарлеттт

сегодня, 14:59
Надо соблюдать технику безопасности ,а еще проще немжешь неберись делать!!
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***

сегодня, 14:55
При Городской больнице №3 "Свободной Сокол" Пишите правильно.
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Наташа

сегодня, 14:27
бедная Бабуля. Представляю как она переживает..
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Animal planet

сегодня, 14:24
Я когда был маленький был ,моя бабушка в деревне ставила банки прарабушке,меня это действо вгоняло в ужас.А мужчину жалко,такое пережить.Пусть выздоравливает и на будущее вызывает скорую или врача на дом.
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очищение огнем

сегодня, 14:10
за то простуду вылечила
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Ах вот откуда выражение

сегодня, 14:06
У меня не бабка а огонь)
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