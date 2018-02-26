«Здоровые силы» покидают липчан

Работу партии приостановили на месяц.

Липецкий областной суд удовлетворил иск регионального управления Министерства юстиции Российской Федерации о приостановлении деятельности отделения политической партии «Спортивная партия России «Здоровые силы» в Липецкой области. Работа объединения приостановлена вплоть до 20 марта.



Основанием для обращения в суд местного управления юстиции стало заявление главы регионального отделения партии «Здоровые силы» о прекращении ее деятельности: все члены партии вышли из нее, отделение не находится по адресу, указанному в регистрационных документах. Вместе с этим руководитель областной ячейки «Здоровых сил» не представил в управление полный печень бумаг, необходимых для принятия решения о прекращении работы партии в регионе. В адрес регионального отделения политической партии неоднократно были вынесены письменные предупреждения с указанием допущенных нарушений, которые устранены не были. В связи с этим управление юстиции ходатайствовало о приостановлении работы партии на месяц. За этот срок липецким «Здоровым силам» нужно исправить все недочеты.



Региональное отделение политической партии «Спортивная партия России «Здоровые силы» в Липецкой области было создано 28 марта 2014 года. Согласно программе объединения, его основными задачами были поддержка, развитие и пропаганда массового спорта, физической культуры и здорового образа жизни в России. К моменту принятия решения о закрытии региональной ячейки в ней состояло с десяток липчан.