Общество

сегодня, 13:03

«Здоровые силы» покидают липчан

2 1454
#партия
«Здоровые силы» покидают липчан

Работу партии приостановили на месяц.

Липецкий областной суд удовлетворил иск регионального управления Министерства юстиции Российской Федерации о приостановлении деятельности отделения политической партии «Спортивная партия России «Здоровые силы» в Липецкой области. Работа объединения приостановлена вплоть до 20 марта.

Основанием для обращения в суд местного управления юстиции стало заявление главы регионального отделения партии «Здоровые силы» о прекращении ее деятельности: все члены партии вышли из нее, отделение не находится по адресу, указанному в регистрационных документах. Вместе с этим руководитель областной ячейки «Здоровых сил» не представил в управление полный печень бумаг, необходимых для принятия решения о прекращении работы партии в регионе. В адрес регионального отделения политической партии неоднократно были вынесены письменные предупреждения с указанием допущенных нарушений, которые устранены не были. В связи с этим управление юстиции ходатайствовало о приостановлении работы партии на месяц. За этот срок липецким «Здоровым силам» нужно исправить все недочеты.

Региональное отделение политической партии «Спортивная партия России «Здоровые силы» в Липецкой области было создано 28 марта 2014 года. Согласно программе объединения, его основными задачами были поддержка, развитие и пропаганда массового спорта, физической культуры и здорового образа жизни в России. К моменту принятия решения о закрытии региональной ячейки в ней состояло с десяток липчан.
2 1454
#партия

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ваш Судья

6 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
ответить

Гость

сегодня, 13:41
Это не новость что здоровых сил нет... Раньше мафия рвалась во власть. а теперь туда не пускает здоровые силы...
ответить

Еще в рубрике

#Кредиты
Липчане набрали ипотечных кредитов на 12 миллиардов рублей

9 минут назад

Общество
Бюджетный миллиард на дорогах Липецка освоит муниципальное предприятие
#Благоустройство
3
Бюджетный миллиард на дорогах Липецка освоит муниципальное предприятие

41 минуту назад

Общество
Липчанка вышла от врача с кредитом на 99 900 рублей
#медицина #кредит #права потребителя
11
Липчанка вышла от врача с кредитом на 99 900 рублей

сегодня, 15:11

Общество
Об интимных проблемах липчанки рассказали на всю страну
#Дом-2 #Елена Хромина
23
Об интимных проблемах липчанки рассказали на всю страну

сегодня, 14:42

Общество
Липчан приглашают принять участие в конкурсе авторской песни
#Конкурс #авторская песня
2
Липчан приглашают принять участие в конкурсе авторской песни

сегодня, 14:37

Общество
Из-за прорыва трубы без воды остались около 6 тысяч жителей Сокола
#отключение воды
2
Из-за прорыва трубы без воды остались около 6 тысяч жителей Сокола

сегодня, 14:33

Общество