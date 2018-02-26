В Липецке состоялся фестиваль «Спорт против наркотиков!»

Во дворце спорта «Молодёжный» состоялся фестиваль «Спорт против наркотиков!», приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

Фестиваль начался со зрелищной показательной программы, в которой приняли участие Международный центр боевой подготовки "Волк", клуб тайского бокса "Кратос", ЛРСОО "Клуб контактных единоборств" г.Грязи, танцевальный коллектив "Action", федерация ушу Липецкой области, коллектив брейк-данс "Freeze Makers", Ассоциация воркаута Липецкой области, танцевальный коллектив эстрадного танца "Леди блюз", Липецкий клуб ролибола "Виртуоз" и другие. Соревновательные площадки фестиваля были очень разнообразны - на фестивале состоялся чемпионат по фехтованию среди воспитанников ЛОФСОО «Федерация фехтования», а также турнир по настольному теннису, соревнования по гиревому спорту и жиму штанги. В турнире по мини-футболу приняли участие 8 команд, победителем стала сборная команда известного в Липецке клуба "ВелоПросторы", второе место заняла команда "Сатурн", а третье место команда "Интернационал". Соревнования по воркауту прошли в номинациях "фристайл" и "двоеборье". Двоеборье включало подтягивания на турнике и отжимания на брусьях с утяжелением.

Турнир по армрестлингу оказался одной из самых массовых площадок - более 30 человек из разных городов: Липецк, Тамбов и Воронеж. В некоторых поединках напор оппонентов был настолько силён, что двум судьям приходилось изо всех сил держать стол, который ходил ходуном, будто началось землетрясение. А иные противостояния затягивались на минуту и требовали нескольких попыток для выявления сильнейшего из двух силачей.

Настоящим открытием фестиваля стал областной чемпионат по брейк-дансу, собравший 29 танцоров из Липецка, Чаплыгина, Ряжска и Воронежа. Победителей определяли в танцевальных баттлах. На танцполе было жарко: все увлеченно двигались в такт музыки и приободряли выступающих. Порядок выступления определяли раскручиванием каждый раз нового предмета: бутылочки, кепки, ручки, кроссовка. А затем, начинались «танцевальные гляделки»: эффектное противостояние с постоянным зрительным контактом оппонентов. Брейк-данс был представлен номинациями: «В-girl», «Kids» и «Prof». Среди девушек победу одержала Оксана Мелякова. Девушка три года назад привела 4-летнего сына заниматься брейк-дансом и, вскоре, тоже загорелась этим направлением, присоединившись к тренировкам. Энергетику танцпола ощутили все: это заразительность , непреодолимое желание потопать в такт ножкой и встать в «крутую» стойку – быть на одной волне с этими ребятами! Также на фестивале работала площадка слэклайн (хождение и балансирование на натянутой стропе) и прошли соревнования по ролиболу. Этот вид спорта похож на теннис и бадминтон, но отличается от них отсутствием ударной техники и разнообразием приемов (их около 30). В фестивале также приняли участие представители центра "Добринка", на базе которого проходит реабилитация людей, находящихся в алкогольной и наркотической зависимости. По окончании мероприятия, организаторы объявили фотоконкурс на лучшую фотографию с фестиваля https://vk.com/wall-33973797_2615

Мероприятие привлекло значительное внимание общественности - фестиваль посетили более 500 спортсменов и зрителей из Липецка, городов Грязи, Лебедянь, Чаплыгин, а также Рязанской, Тамбовской и Воронежской областей. С приветственными словами к участникам обратились почётные гости фестиваля: начальник управления молодежной политики Липецкой области Ольга Сергеевна Решитько, главный врач Липецкого областного наркологического диспансера Михаил Иванович Коростин, известные липецкие спортсмены и чемпионы - многократный чемпион Европы и мира по пауэрлифтингу Юрий Чепец и трехкратный чемпион мира по кик-боксингу Дмитрий Красичков. Фестиваль «Спорт против наркотиков!» был организован Липецкой областной общественной организацией «Союз борьбы за народную трезвость-Липецк» в рамках социального проекта «Энергия спорта!», при поддержке Управления молодёжной политики Липецкой области, а также при поддержке ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер» и Департамента по физической культуре и спорту администрации Липецка. Поддержку фестивалю также оказала Всероссийская общественная организация "Российская наркологическая лига". Партнером фестиваля стало Управление наркоконтроля УМВД России по Липецкой области.

Фото: Ирина Сапронова, Галкина Ульяна, Андрей Анохин, Анатолий Ткаченко.

