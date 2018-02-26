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Путин обсудил Восточную Гуту с Меркель и Макроном‍

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#Путин #Макрон #Меркель #Восточная Гута
Путин обсудил Восточную Гуту с Меркель и Макроном‍

Президент России Владимир Путин провел трехсторонние телефонные переговоры с исполняющей обязанности федерального канцлера Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию оказать "максимальное давление на сирийский режим" с тем, что прекратить воздушные удары по Восточной Гуте, - говорится в опубликованном в воскресенье заявлении кабмина ФРГ.

"Канцлер (ФРГ Ангела) Меркель и президент (Франции Эммануэль) Макрон подчеркнули, что сейчас крайне важно, чтобы резолюция (Совета Безопасности ООН — ред.) была выполнена быстро и в полном объеме. Они призвали Россию в этом контексте оказать максимальное давление на сирийский режим с тем, чтобы немедленно прекратить воздушные удары и бои", — говорится в заявлении.

В кабмине ФРГ сообщили, что Меркель и Макрон переговорили в воскресенье по телефону с президентом России Владимиром Путиным о Сирии, в частности, о ситуации в Восточной Гуте, - передает РИА-Новости.

СБ ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

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#Путин #Макрон #Меркель #Восточная Гута

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