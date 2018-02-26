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вчера, 18:37

В столице прошел марш памяти Немцова

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#Немцов #марш #память #Москва
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В столице прошел марш памяти Немцова

В шествии в память о Борисе Немцове приняли участие 4,5 тысячи человек.

Шествие в память о политике Борисе Немцове в центре Москвы собрало 4,5 тыс. участников. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

 "В центре столицы проходит согласованное властями Москвы шествие, в котором принимают участие около 4500 человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка", - сказали в главке полиции.

Шествие завершилось на проспекте Академика Сахарова в Москве, - передает ТАСС.

Колонна проследовала от Пушкинской площади по Бульварному кольцу до проспекта Сахарова. Собравшиеся несли флаги партии "Парнас", общественно-политического движения "Солидарность", "Союза правых сил", а также плакаты с портретами и цитатами Немцова. В числе участников были глава муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин, политолог Владимир Рыжков, председатель партии "Парнас" Михаил Касьянов, кандидаты в президенты Ксения Собчак и Григорий Явлинский.

Сейчас участники расходятся, на проспекте Академика Сахарова осталась лишь небольшая группа.

Мероприятие, согласованное со столичными властями, стартовало около 13:30 по московскому времени.

В связи с проведением шествия в столице было ограничено движение автотранспорта.

Полностью были перекрыты участки от внутренней стороны Страстного бульвара от дома №16 до улицы Большая Дмитровка. Также было перекрыто движение по внутренней стороне Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров, на проспекте Академика Сахарова от Сретенского бульвара до дома №7 по проспекту Академика Сахарова.

Ранее организаторы заявляли число участников - до 30 тысяч человек.

Напомним, Борис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Каменном мосту в Москве. 13 июля прошлого года Московский окружной военный суд признал пятерых обвиняемых виновными в убийстве политика и приговорил их на сроки от 11 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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#Немцов #марш #память #Москва
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