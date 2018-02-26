Происшествия

вчера, 17:23

В Липецкой области погибли в пожаре два родных брата

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#пожар
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В Липецкой области погибли в пожаре два родных брата

Один из братьев скончался в горящей квартире, другое - в карете "скорой помощи"

Как сообщал GOROD48, сегодня в Грязях, в доме №5 на улице Красногвардейской горела квартира.

Как стало известно GOROD48, в пожаре погибли жители квартиры - два родных брата - 63 и 55 лет. Один из них погиб во время пожара в квартире, второй скончался в машине "скорой", после того как его эвакуировали из горящего жилища.
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#пожар
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Комментарии (2)

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дима

сегодня, 00:34
там неучи статью пишут!
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Ворчун

вчера, 19:55
Животные! Что такое другое?
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