Происшествия
вчера, 17:23
В Липецкой области погибли в пожаре два родных брата
Один из братьев скончался в горящей квартире, другое - в карете "скорой помощи"
Как сообщал GOROD48, сегодня в Грязях, в доме №5 на улице Красногвардейской горела квартира.
Как стало известно GOROD48, в пожаре погибли жители квартиры - два родных брата - 63 и 55 лет. Один из них погиб во время пожара в квартире, второй скончался в машине "скорой", после того как его эвакуировали из горящего жилища.
Как стало известно GOROD48, в пожаре погибли жители квартиры - два родных брата - 63 и 55 лет. Один из них погиб во время пожара в квартире, второй скончался в машине "скорой", после того как его эвакуировали из горящего жилища.
дима
Ворчун