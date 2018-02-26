Общество
вчера, 16:33
Елец посетил Сергей Глазьев
Экономист встретился с местными властями и посетил собор
Сегодня в Ельце побывал известный российский экономист, политик, советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции, доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук Сергей Глазьев.
Сергей Глазьев встретился с руководством города и посетил Вознесенский собор.
Политика сопровождали руководитель представительства администрации Липецкой области при Правительстве РФ Виктор Иванович Русляков, глава города Сергей Алексеевич Панов, представители администрации города и области, сообщает el-eparhy.ru.
Сергей Глазьев встретился с руководством города и посетил Вознесенский собор.
Политика сопровождали руководитель представительства администрации Липецкой области при Правительстве РФ Виктор Иванович Русляков, глава города Сергей Алексеевич Панов, представители администрации города и области, сообщает el-eparhy.ru.
Фото: el-eparhy.ru
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