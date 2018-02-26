Общество

вчера, 16:33

Елец посетил Сергей Глазьев

30 2088
#Глазьев #Елец
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Елец посетил Сергей Глазьев

Экономист встретился с местными властями и посетил собор

Сегодня в Ельце побывал известный российский экономист, политик, советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции, доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук Сергей Глазьев.

Сергей Глазьев встретился с руководством города и посетил Вознесенский собор.

Политика сопровождали руководитель представительства администрации Липецкой области при Правительстве РФ Виктор Иванович Русляков, глава города Сергей Алексеевич Панов, представители администрации города и области, сообщает el-eparhy.ru.

Фото:  el-eparhy.ru

30 2088
#Глазьев #Елец
1

Комментарии (30)

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Фотомодель

сегодня, 00:09
который любит фотосессии со скорбным лицом в церкви устраивать
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Вальтер с кладбища

вчера, 23:47
А кто это глазьев?
ответить

555

вчера, 23:09
а как руслякова то разнесло, мордастей панова стал....
ответить

офисменеджер

вчера, 22:17
очередные оформили командировочные и бухгалтерские доки) полстраны под Ельцом липу сдают...заодно сделать умные лица и прикрыться це-кровью...
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вид

вчера, 22:14
6, Когда тебя припрет и ты пойдешь.
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6

вчера, 21:08
и что они в церкву все прутся, не ужели действительно больше не куда пойти
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выборы, выборы, кандидаты............

вчера, 20:59
разнообразные не те
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Ганс

вчера, 20:53
Завтра на зону липецкую попрется.
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Ганс

вчера, 20:53
Завтра на зону липецкую попрется.
ответить

теперь экономика

вчера, 20:50
Ельца поднимится
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Еще комментарии

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