«Липецк-Индезит» два с половиной часа бился с лидером, но проиграл

"Северянку" не удалось обыграть даже с четвертой попытки.

Липецкие волейболистки на своей площадки принимали лидера высшей лиги «А» череповецкую «Северянку» и потерпели четвертое в сезоне поражение от этой команды, на этот раз со счетом – 2:3.

Встреча получилась упорной. Достаточно сказать, что первые четыре партии завершались с минимальным преимуществом одной из команд. Первую партию выиграл «Липецк-Индезит» - 25:23, вторую – соперницы – 26:24. Затем победили липчанки – 25:23, а следом – снова «Северянка» со счетом 27:25.



В четвертой партии у липчанок был даже «исторический шанс» завершить игру в свою пользу. При счете 25:24 следующий удачный розыгрыш мяча мог принести победу хозяйкам зала. Но они проиграли три следующих розыгрыша. Ирина Сазонова вместо того, чтобы поставить точку в матче, пробила в аут, затем череповецкий блок «зачехлил» сильнейшего игрока «Липецка-Индезита» Анну Сотникову, а точку вновь поставила уверенная игра гостей на блоке.

В итоге судьбу встречи решал тай-брейк, который стал уже 11-м (!) для липчанок в нынешнем сезоне. Сильнее оказались гостьи – 15:11, которые и выиграли матч.

Отметим, что матч длился 2 часа и 33 минуты и стал самым долгим в нынешнем сезоне для подопечных Андрея Смирнова. Ранее липчнки уступили «Северянке» в Кубке России – 2:3, и дважды сложили оружие в матчах первого круга в Череповце – 1:3, 0:3.