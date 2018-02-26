Происшествия
вчера, 15:46
В Грязях в огне пожара пострадали люди
В 14:07 в дежрную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о загорании квартиры по в Грязях, на ул.Красногвардейская, д.5, кв.17
В результате загорания огнем уничтожена внутренняя отделка квартиры. Есть пострадавшие, доставлены в медучреждение. Причина пожара устанавливается.
В результате загорания огнем уничтожена внутренняя отделка квартиры. Есть пострадавшие, доставлены в медучреждение. Причина пожара устанавливается.
Тт