И курица, и яйцо в Липецке оказались просроченными

В нашем городе по-своему ответили на извечный вопрос: "Что было раньше?.."

Сегодня, 25 января. В двух магазинах Липецка выявлены нарушения санитарного законодательства.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, оба магазина-нарушителя находились на улице Прудной (р-н Сырского Рудника). С истекшим сроком годности в них продавали кур и яйца.

Информация о нарушениях будет направлена в управление Роспотребнадзора для принятия мер реагирования.



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