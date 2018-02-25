Общество

сегодня, 14:33

И курица, и яйцо в Липецке оказались просроченными

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#Потребительский рынок. товары. маркировка #нарушения
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И курица, и яйцо в Липецке оказались просроченными

В нашем городе по-своему ответили на извечный вопрос: "Что было раньше?.."

Сегодня, 25 января. В двух магазинах Липецка выявлены нарушения санитарного законодательства.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, оба магазина-нарушителя находились на улице Прудной (р-н Сырского Рудника). С истекшим сроком годности в них продавали кур и яйца.

Информация о нарушениях будет направлена в управление Роспотребнадзора для принятия мер реагирования.

Фото www.williamagreen.com

4 371
#Потребительский рынок. товары. маркировка #нарушения
2

Комментарии (4)

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Из проверенных источников

10 минут назад
Сегодня 25 февраля.
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Артурчик

16 минут назад
Когда в каждом магазине просрочка, это значит, что просрочка во власти!
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ХА!ХА

30 минут назад
ХА, ХА(((????????????"_)¿?????$$$$$$$$&*$%49"?¿?
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ПРОСРОЧКА

32 минуты назад
Просроченые продукты каждый день вовсех магазинах Липецка Пяторочках. Могнитах жрити тухлятину Исопите в. Две Ноздри. ЛИПЕЦК былНАРОД чмо Говно просроченую пожрут и будут Всем. ДОВОЛЬНЫ
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