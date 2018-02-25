сегодня, 14:33
И курица, и яйцо в Липецке оказались просроченными
В нашем городе по-своему ответили на извечный вопрос: "Что было раньше?.."
Сегодня, 25 января. В двух магазинах Липецка выявлены нарушения санитарного законодательства.
Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, оба магазина-нарушителя находились на улице Прудной (р-н Сырского Рудника). С истекшим сроком годности в них продавали кур и яйца.
Информация о нарушениях будет направлена в управление Роспотребнадзора для принятия мер реагирования.
Из проверенных источников
Артурчик
ХА!ХА
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