Спорт

сегодня, 13:50

МХК «Липецк» победил в гостях будущего соперника по плей-офф

2 465
4
МХК «Липецк» победил в гостях будущего соперника по плей-офф

Заключительные игры "регулярки" наша команда проводит в Твери.

В предпоследнем матче регулярного первенства НМХЛ хоккеисты «Липецка» в гостях уверенно разобрались с «Тверичами» - 6:3.

Наши парни открыли счет уже на 3-й минуте после броска Эдуарда Юзбашяна, использовав первое же удаление у хозяев в этом матче. На 10-й минуте отличилась самая результативная связка Западной конференции НМХЛ: лучший бомбардир Андрей Мещеряков отдал пас, а второй бомбардир Павел Скуматов забил гол – 2:0.

После второго периода счет был уже 5:0 (!) в пользу нашей команды. Скуматов оформил «дубль», отличились также Александр Стрелковских и Александр Ковальский.

Интрига в хоккее способна возродиться буквально «из пепла»: «Тверичи» в течение трех минут заключительного периода забросили три шайбы, счет стал 5:3. Но все усилия через 34 секунды перечеркнул Петр Лагутин, забивший шестой гол нашей команды и установивший окончательный счет.

Сегодня пройдет повторная игра, а затем почти наверняка «Липецку» и «Тверичам» предстоит скрестить клюшки в серии «плей-офф» (до трех побед).

Дело в том, что если сегодня выиграют липчане, то они поднимутся на третью строчку в итоговой таблице, и тогда в играх на выбывание будут соперничать с 6-й командой, то есть с… «Тверичами». Если же удача окажется на стороне хозяев, то «Липецк» останется 4-м, а они поднимутся на 5-ю строчку – это вновь будет означать игру между собой. Есть вариант ,при котором липчане сыграют с «Россошью» (победа обеих команды в основное время), но он скорее гипотетический.

В любом случае «Липецк» получит преимущество своей площадки и уже 3 и 4 марта ждет своих болельщиков в «Звездном» в первых матчах самой зрелищной части сезона – играх на выбывание.

Положение команд

М

Команда

И

В

Во

Вб

Пб

По

П

Р-Ш

О

1

СКА-Варяги

35

23

1

0

2

2

7

141-74

75

2

Дизелист

35

21

2

2

1

2

7

111-76

74

3

Локо-Юниор

36

21

2

2

0

0

11

131-95

71

4

МХК Липецк

35

20

3

1

0

2

9

135-104

70

5

Белгород

36

19

1

0

2

1

13

116-99

62

6

Тверичи

35

16

5

1

0

0

13

138-120

60

7

Россошь

35

19

0

0

0

1

15

117-107

58

8

ХК Брянск

35

5

1

1

1

2

25

66-132

22

9

Полёт

35

5

0

1

1

1

27

87-172

19

10

Северск.Волки

35

2

0

2

3

4

24

82-145

17

Фото пресс-службы ХК "СКА-Варяги"

2 465
4

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

???

52 минуты назад
Кто это - мы?
ответить

гость

сегодня, 15:01
Мы олимпийские чемпионы! Ура Товарищи!
ответить

Еще в рубрике

«Липецк-Индезит» два с половиной часа бился с лидером, но проиграл
#Волейбол #"Липецк-Индезит"
«Липецк-Индезит» два с половиной часа бился с лидером, но проиграл

32 минуты назад

Спорт
«Металлург» посвятил ничью в Тамбове травмированному лидеру команды
#Футбол #"Металлург" #предсезонка
1
«Металлург» посвятил ничью в Тамбове травмированному лидеру команды

16.02.2018 19:06

Спорт
Дебют Заболотного в Лиге Европы пока не помог «Зениту» (ВИДЕО)
#Антон Заболотный #футбол #"Зенит"
4
Дебют Заболотного в Лиге Европы пока не помог «Зениту» (ВИДЕО)

16.02.2018 06:43

Спорт
Каратисты из Ельца и Грязей задали жару в соседнем регионе (ФОТО)
#Всестилевое каратэ #каратэ
1
Каратисты из Ельца и Грязей задали жару в соседнем регионе (ФОТО)

15.02.2018 16:37

Спорт
Шалин не допрыгнул, зато Коробкина завоевала вторую медаль чемпионата России
#Легкая атлетика #Елена Коробкина
2
Шалин не допрыгнул, зато Коробкина завоевала вторую медаль чемпионата России

14.02.2018 23:08

Спорт
Чтобы поехать на первенство мира, елецкий самбист «уложил восьмерых»
#Самбо #"Локомотив" #Агафонов
Чтобы поехать на первенство мира, елецкий самбист «уложил восьмерых»

14.02.2018 13:42

Спорт