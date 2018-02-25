МХК «Липецк» победил в гостях будущего соперника по плей-офф

Заключительные игры "регулярки" наша команда проводит в Твери.

В предпоследнем матче регулярного первенства НМХЛ хоккеисты «Липецка» в гостях уверенно разобрались с «Тверичами» - 6:3.

Наши парни открыли счет уже на 3-й минуте после броска Эдуарда Юзбашяна, использовав первое же удаление у хозяев в этом матче. На 10-й минуте отличилась самая результативная связка Западной конференции НМХЛ: лучший бомбардир Андрей Мещеряков отдал пас, а второй бомбардир Павел Скуматов забил гол – 2:0.

После второго периода счет был уже 5:0 (!) в пользу нашей команды. Скуматов оформил «дубль», отличились также Александр Стрелковских и Александр Ковальский.

Интрига в хоккее способна возродиться буквально «из пепла»: «Тверичи» в течение трех минут заключительного периода забросили три шайбы, счет стал 5:3. Но все усилия через 34 секунды перечеркнул Петр Лагутин, забивший шестой гол нашей команды и установивший окончательный счет.

Сегодня пройдет повторная игра, а затем почти наверняка «Липецку» и «Тверичам» предстоит скрестить клюшки в серии «плей-офф» (до трех побед).

Дело в том, что если сегодня выиграют липчане, то они поднимутся на третью строчку в итоговой таблице, и тогда в играх на выбывание будут соперничать с 6-й командой, то есть с… «Тверичами». Если же удача окажется на стороне хозяев, то «Липецк» останется 4-м, а они поднимутся на 5-ю строчку – это вновь будет означать игру между собой. Есть вариант ,при котором липчане сыграют с «Россошью» (победа обеих команды в основное время), но он скорее гипотетический.

В любом случае «Липецк» получит преимущество своей площадки и уже 3 и 4 марта ждет своих болельщиков в «Звездном» в первых матчах самой зрелищной части сезона – играх на выбывание.



Положение команд

М Команда И В Во Вб Пб По П Р-Ш О 1 СКА-Варяги 35 23 1 0 2 2 7 141-74 75 2 Дизелист 35 21 2 2 1 2 7 111-76 74 3 Локо-Юниор 36 21 2 2 0 0 11 131-95 71 4 МХК Липецк 35 20 3 1 0 2 9 135-104 70 5 Белгород 36 19 1 0 2 1 13 116-99 62 6 Тверичи 35 16 5 1 0 0 13 138-120 60 7 Россошь 35 19 0 0 0 1 15 117-107 58 8 ХК Брянск 35 5 1 1 1 2 25 66-132 22 9 Полёт 35 5 0 1 1 1 27 87-172 19 10 Северск.Волки 35 2 0 2 3 4 24 82-145 17

Фото пресс-службы ХК "СКА-Варяги"

