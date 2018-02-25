сегодня, 13:50
МХК «Липецк» победил в гостях будущего соперника по плей-офф
Заключительные игры "регулярки" наша команда проводит в Твери.
В предпоследнем матче регулярного первенства НМХЛ хоккеисты «Липецка» в гостях уверенно разобрались с «Тверичами» - 6:3.
Наши парни открыли счет уже на 3-й минуте после броска Эдуарда Юзбашяна, использовав первое же удаление у хозяев в этом матче. На 10-й минуте отличилась самая результативная связка Западной конференции НМХЛ: лучший бомбардир Андрей Мещеряков отдал пас, а второй бомбардир Павел Скуматов забил гол – 2:0.
После второго периода счет был уже 5:0 (!) в пользу нашей команды. Скуматов оформил «дубль», отличились также Александр Стрелковских и Александр Ковальский.
Интрига в хоккее способна возродиться буквально «из пепла»: «Тверичи» в течение трех минут заключительного периода забросили три шайбы, счет стал 5:3. Но все усилия через 34 секунды перечеркнул Петр Лагутин, забивший шестой гол нашей команды и установивший окончательный счет.
Сегодня пройдет повторная игра, а затем почти наверняка «Липецку» и «Тверичам» предстоит скрестить клюшки в серии «плей-офф» (до трех побед).
Дело в том, что если сегодня выиграют липчане, то они поднимутся на третью строчку в итоговой таблице, и тогда в играх на выбывание будут соперничать с 6-й командой, то есть с… «Тверичами». Если же удача окажется на стороне хозяев, то «Липецк» останется 4-м, а они поднимутся на 5-ю строчку – это вновь будет означать игру между собой. Есть вариант ,при котором липчане сыграют с «Россошью» (победа обеих команды в основное время), но он скорее гипотетический.
В любом случае «Липецк» получит преимущество своей площадки и уже 3 и 4 марта ждет своих болельщиков в «Звездном» в первых матчах самой зрелищной части сезона – играх на выбывание.
Положение команд
|
М
|
Команда
|
И
|
В
|
Во
|
Вб
|
Пб
|
По
|
П
|
Р-Ш
|
О
|
1
|
СКА-Варяги
|
35
|
23
|
1
|
0
|
2
|
2
|
7
|
141-74
|
75
|
2
|
Дизелист
|
35
|
21
|
2
|
2
|
1
|
2
|
7
|
111-76
|
74
|
3
|
Локо-Юниор
|
36
|
21
|
2
|
2
|
0
|
0
|
11
|
131-95
|
71
|
4
|
МХК Липецк
|
35
|
20
|
3
|
1
|
0
|
2
|
9
|
135-104
|
70
|
5
|
Белгород
|
36
|
19
|
1
|
0
|
2
|
1
|
13
|
116-99
|
62
|
6
|
Тверичи
|
35
|
16
|
5
|
1
|
0
|
0
|
13
|
138-120
|
60
|
7
|
Россошь
|
35
|
19
|
0
|
0
|
0
|
1
|
15
|
117-107
|
58
|
8
|
ХК Брянск
|
35
|
5
|
1
|
1
|
1
|
2
|
25
|
66-132
|
22
|
9
|
Полёт
|
35
|
5
|
0
|
1
|
1
|
1
|
27
|
87-172
|
19
|
10
|
Северск.Волки
|
35
|
2
|
0
|
2
|
3
|
4
|
24
|
82-145
|
17
Фото пресс-службы ХК "СКА-Варяги"
???
гость