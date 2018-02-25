ПозиTиV

сегодня, 13:26

Я могу танцевать вакинг!

700
#я могу!
Я могу танцевать вакинг!

Название танца переводится так: махать руками

Думаете ничего сложного? А если тебе 7 или 8 лет?
700
#я могу!

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