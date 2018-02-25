Общество

сегодня, 11:11

Липецкие сторонники Навального до выборов не будут митинговать

17 771
#Навальный #митинг #выборы
2
Липецкие сторонники Навального до выборов не будут митинговать

И теперь набирают наблюдателей.

Липецкие сторонники Алексея Навального набирают наблюдателей на выборы. Приглашения приходят в качестве личных сообщений в соцсетях.

- До выборов осталось 22 дня и нам сейчас необходима Ваша помощь, - говорится в сообщении. - Наблюдатели - это наша главная и единственная задача на сегодняшний день, так как митингов больше не будет до самого 18 марта. Нам нужны наблюдатели, каждый может помочь в меру своих навыков и занятости. В ближайшее время мы опубликуем расписание занятий для наблюдателей. Напишите нам, если вы хотите принять участие в предотвращении фальсификаций.

17 771
#Навальный #митинг #выборы
2

Комментарии (17)

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Как гость
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власть не выбирают - ее покупают

15 минут назад
как говорил Марк Твен - если народ мог выбирать ,его бы на выборы не пустили .
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Гость

34 минуты назад
Пойду наблюдателем! Сколько платите! Знаю тонкости!
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616

35 минут назад
Правальный , конь педальный
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у вас тоже дрищ после разливного пива

сегодня, 14:32
Митинг бестолковое занятие для пенсионеров. Лучше придти на избирательный участок по утру, когда тебя любит дрищ после пива, забраться на урну и наполнить до краёв.Вот это протест!
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ОДИН ГОЛОС

сегодня, 14:25
направьте в добровский район на избиратедьные участки с КРУТОЕ КОРЕНЕВЩИГО И КАЛИКИНО ТАМ ВСЕГДА ИДЕТ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ
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Ктулху

сегодня, 14:23
К сожалению надо признать, что и быть наблюдателем на этих выборах нет смысла. Даже если именно на вашем избирательном участке всё будет хорошо, то где нибудь в Мухосранске на один из избирательных участков придёт 100500 избирателей по заявлению, то именно они и изберут призидента и явку обеспечат. Так что не тратьте время зря, просто сходите в парк или в кафе, в зависимости от погоды.
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Азеф Евно

сегодня, 14:13
да кто вам даст нормально голосовать ? Вова у власти уже 18 лет и идет на очередной 6-летний срок. Через 6 лет его опять накачают ботоксом и стволовыми клетками и будет он снова как огурчик. А если не он , так Дудаев-Сурков, Герой России Рамзан и Щойгу с Письковым соберут сходняк и без вашего участия поставят кого-надо. ВЫ НУЖНЫ ДЛЯ ДЕКОРАЦИИ И МАССОВКИ
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РУСБОР

сегодня, 13:59
Азеф Евно, ШАЛОМ! В основном верно молвите. Но для себя и для будущих настоящих свободных выборов можно и поучиться в наблюдателях. Думаю это пригодится. Какой -никакой опыт. Кстати хоть и с теми же друзьями навального, кпрф и под другими вывесками. Успехов Вам.
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Азеф Евно

сегодня, 13:34
а приговор сразу отменили. Никогда такого не было. Просто цель Лехаима возглавить протестные настроения среди молодежи и спускать пар.Изредка кого-то из вас сажают, но только не Лехаима. А его задача выявлять таких как вы и ставить на контроль, чтобы вы бузу не затеяли сами какую
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Азеф Евно

сегодня, 13:31
ему кода реальный срок дали то на следующий день отпустили из тюрьмы с извинениями. просто судьи были не в курсе и обосрались от звонка с Кремля
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