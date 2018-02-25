Липецкие сторонники Навального до выборов не будут митинговать

И теперь набирают наблюдателей.

Липецкие сторонники Алексея Навального набирают наблюдателей на выборы. Приглашения приходят в качестве личных сообщений в соцсетях.



- До выборов осталось 22 дня и нам сейчас необходима Ваша помощь, - говорится в сообщении. - Наблюдатели - это наша главная и единственная задача на сегодняшний день, так как митингов больше не будет до самого 18 марта. Нам нужны наблюдатели, каждый может помочь в меру своих навыков и занятости. В ближайшее время мы опубликуем расписание занятий для наблюдателей. Напишите нам, если вы хотите принять участие в предотвращении фальсификаций.



