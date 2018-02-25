Общество
сегодня, 11:11
Липецкие сторонники Навального до выборов не будут митинговать
17 771
И теперь набирают наблюдателей.
Липецкие сторонники Алексея Навального набирают наблюдателей на выборы. Приглашения приходят в качестве личных сообщений в соцсетях.
- До выборов осталось 22 дня и нам сейчас необходима Ваша помощь, - говорится в сообщении. - Наблюдатели - это наша главная и единственная задача на сегодняшний день, так как митингов больше не будет до самого 18 марта. Нам нужны наблюдатели, каждый может помочь в меру своих навыков и занятости. В ближайшее время мы опубликуем расписание занятий для наблюдателей. Напишите нам, если вы хотите принять участие в предотвращении фальсификаций.
- До выборов осталось 22 дня и нам сейчас необходима Ваша помощь, - говорится в сообщении. - Наблюдатели - это наша главная и единственная задача на сегодняшний день, так как митингов больше не будет до самого 18 марта. Нам нужны наблюдатели, каждый может помочь в меру своих навыков и занятости. В ближайшее время мы опубликуем расписание занятий для наблюдателей. Напишите нам, если вы хотите принять участие в предотвращении фальсификаций.
17 771
власть не выбирают - ее покупают
Гость
616
у вас тоже дрищ после разливного пива
ОДИН ГОЛОС
Ктулху
Азеф Евно
РУСБОР
Азеф Евно
Азеф Евно