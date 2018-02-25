Мороз порвал линии электропередач в Липецке

Несколько машин получили повреждения

Сегодня ночью в Липецке на проспекте Победы у дома 92 произошел обрыв сети электропередач троллейбусного движения.



Как сообщают очевидцы, в темноте автомобилисты не видели лежавших на асфальте проводов, в результате чего несколько машин получили повреждения.