Происшествия
сегодня, 10:46
Мороз порвал линии электропередач в Липецке
Несколько машин получили повреждения
Сегодня ночью в Липецке на проспекте Победы у дома 92 произошел обрыв сети электропередач троллейбусного движения.
Как сообщают очевидцы, в темноте автомобилисты не видели лежавших на асфальте проводов, в результате чего несколько машин получили повреждения.
Как сообщают очевидцы, в темноте автомобилисты не видели лежавших на асфальте проводов, в результате чего несколько машин получили повреждения.
Господа хорошие
мастер ЛЭП
мастер ЛЭП
гостья
липчанин 1
Троллейбус
Рокер