Происшествия

сегодня, 10:46

Мороз порвал линии электропередач в Липецке

7 2547
#мороз
3
Мороз порвал линии электропередач в Липецке

Несколько машин получили повреждения

Сегодня ночью в Липецке на проспекте Победы у дома 92 произошел обрыв сети электропередач троллейбусного движения.

Как сообщают очевидцы, в темноте автомобилисты не видели лежавших на асфальте проводов, в результате чего несколько машин получили повреждения.
7 2547
#мороз
3

Комментарии (7)

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Господа хорошие

сегодня, 13:56
порвал не порвал, отмываю капитал
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мастер ЛЭП

сегодня, 13:55
значит такие линии передач
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мастер ЛЭП

сегодня, 13:55
значит такие линии передач
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гостья

сегодня, 13:37
это у нас сегодня мороз??? нуну
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липчанин 1

сегодня, 12:51
Это не мороз оборвал провода, а уже начали их снимать
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Троллейбус

сегодня, 12:15
И мстя моя будет еще долго
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Рокер

сегодня, 11:07
Смотреть надо,куда едешь.Это Липецк, детка.
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