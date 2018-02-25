Как сохранять семейные ценности - обсуждали в суде

В Круглом столе "Семейные ценности" приняли участие судьи, общественники, духовенство

В Чаплыгинском районном суде состоялся круглый стол, целью проведения которого являлась работа с семьями, состоящими на внутрисудебном контроле и оказание им возможной помощи.

Как сообщили в Еецкой епархии, настоящее время эта тема актуальна и очень важна. "Семейные ценности являются главными в современной семье и важны для каждого из нас. В 2017 году в Чаплыгинском районном суде было рассмотрено двенадцать исков о лишении родительских прав. Из них в девяти случаях вынесено положительное решение. Остальные же родители получили предупреждения о возможном лишении родительских прав. Количество дел немного, но выше чем в 2016 году. Снижение авторитета семьи с такими ее незыблемыми устоями, как забота о детях, их воспитание, является одной из актуальных проблем.

Подводя итог проведенного мероприятия, федеральный судья Никифорова И.Б. указала, что работа с семьями, состоящими на внутрисудебном контроле должна проводиться во взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики и осуществляется путем проведения комплексного патронажа семей, находящихся в социально опасном положении, оказании указанным семьям необходимой помощи. Кроме этого необходимо проводить дни взаимодействия представителей органов системы профилактики: УИИ, ПДН УВД, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудников суда, прокуратуры, социальных служб, где можно обмениваться о проведенной профилактической работе с семьями и несовершеннолетними, разрабатывать дополнительные индивидуальные планы работы.

Фото: el-eparhy.ru