Общество

сегодня, 12:02

Как сохранять семейные ценности - обсуждали в суде

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#круглый стол
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Как сохранять семейные ценности - обсуждали в суде

В Круглом столе "Семейные ценности" приняли участие судьи, общественники, духовенство

В Чаплыгинском районном суде состоялся круглый стол, целью проведения которого являлась работа с семьями, состоящими на внутрисудебном контроле и оказание им возможной помощи.

Как сообщили в Еецкой епархии, настоящее время эта тема актуальна и очень важна. "Семейные ценности являются главными в современной семье и важны для каждого из нас. В 2017 году в Чаплыгинском районном суде было рассмотрено двенадцать исков о лишении родительских прав. Из них в девяти случаях вынесено положительное решение. Остальные же родители получили предупреждения о возможном лишении родительских прав. Количество дел немного, но выше чем в 2016 году. Снижение авторитета семьи с такими ее незыблемыми устоями, как забота о детях, их воспитание, является одной из актуальных проблем. 

Подводя итог проведенного мероприятия, федеральный судья Никифорова И.Б. указала, что работа с семьями, состоящими на внутрисудебном контроле должна проводиться во взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики и осуществляется путем проведения комплексного патронажа семей, находящихся в социально опасном положении, оказании указанным семьям необходимой помощи. Кроме этого необходимо проводить дни взаимодействия представителей органов системы профилактики: УИИ, ПДН УВД, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудников суда, прокуратуры, социальных служб, где можно обмениваться о проведенной профилактической работе с семьями и несовершеннолетними, разрабатывать дополнительные индивидуальные планы работы.

Фото: el-eparhy.ru

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#круглый стол
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Комментарии (3)

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липецк

28 минут назад
да попы главные педофилы и голубые. это преступление пускать этих больных в платьях такие темы обсуждать
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Дядька в киеве

55 минут назад
А в огороде бузина. Оратор не понимает, что это и есть ювенальная юстиция. Это все равно, что сказать я против защиты детей. Термин мало кто понимает, а лезут все с дельными советами, мол мнение у меня такое, извольте выслушать. Ну против ювенальной юстиции так пусть алкаши своих детей цыганам продадут или на мороз раздетыми выпустят. Ты же против ювенальной юстиции, не лезьте в дела семьи, мошт им нравится без пальто по морозу гулять, закаляются они так. П.с. сначала в теме разберись, потрм лопочи про свои мнения и толковые рационализаторские предложения.
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РУСБОР

сегодня, 13:35
ФОРМАЛИЗМ....Странно читать что "семейные ценности являются главными..." при этой, по сути антисемейно й антихристианской власти. И это когда у нас официально нет ЮВЕНАЛЬНОЙ Юстиции, но при этом везде и во всех структурах вложены ЮВЕНАЛЬНЫЕ инструкции и законы....ИДН МВД, органы опеки и социальной поддержки, школа, учреждения минздрава....Их смысл которых в ОДНОМ- что ребенок всегда прав.... даже когда не прав.... Нельзя ребенка учить добру и честному труду, нельзя ребенку запрещать смотреть разврат и насилие, сайты распространяющие самоубийства и наркотики...С точки зрения "защитников прав ребенка" это есть НАСИЛИЕ над свободной волей ребенка и он сам по свой индивидуальной ПРИРОДЕ, должен выбрать самостоятельно....что есть хорошо и что плохо... ЛИЦЕМЕРЫ и ВОЛКИ в овечьих шкурах.......
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