«Серебро» «Ассамблеи пленэров» выиграл доцент

Фото:

arrivo.ru

На главной выставочной площадке города Москвы – в Центральном доме художника проходила II Международная выставка-конкурс пленэрного искусства «Ассамблея пленэров». Участие в конкурсе приняли художники разных стран мира, представившие свои произведения, созданные на пленэрах. Доцент кафедры дизайна и народной художественной культуры ЕГУ им. И. Бунина Григорий Новиков занял 2 место в номинации «Академическое искусство: Городской или сельский пейзаж», сообщили в университете.Выставку и конкурс работ оценивали профессиональные художники из 6 стран - России, Италии, Латвии, Армении, Германии и Испании. В состав Экспертного Совета вошли представители Мира Искусства - художники и искусствоведы, и представители арт-индустрии и средств массовой информации из России и зарубежных стран.