Культура

сегодня, 11:42

«Серебро» «Ассамблеи пленэров» выиграл доцент

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#выставка
«Серебро» «Ассамблеи пленэров» выиграл доцент
На главной выставочной площадке города Москвы – в Центральном доме художника проходила II Международная выставка-конкурс пленэрного искусства «Ассамблея пленэров». Участие в конкурсе приняли художники разных стран мира, представившие свои произведения, созданные на пленэрах. Доцент кафедры дизайна и народной художественной культуры ЕГУ им. И. Бунина Григорий Новиков занял 2 место в номинации  «Академическое искусство: Городской или сельский пейзаж», сообщили в университете.

Выставку и конкурс работ оценивали профессиональные художники из 6 стран - России, Италии, Латвии, Армении, Германии и Испании. В состав Экспертного Совета вошли представители Мира Искусства - художники и искусствоведы, и представители арт-индустрии и средств массовой информации из России и зарубежных стран.

Фото: arrivo.ru

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#выставка

Комментарии (1)

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С какого перепугу ???

сегодня, 11:51
ЦДХ стал главной выставочной площадкой Москвы. Доцент Новиков в мире живописи никто.
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