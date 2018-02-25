В Липецке выставят каменные и костяные орудия

Выставка посвящена эпохе бронзы.

28 февраля в зале открытого хранения фондов археологии Липецкого областного краеведческого музея состоится открытие выставки «Сошлись в эпоху медь и камень». Выставка посвящена эпохе бронзы (кон. IV – II тыс. до н.э.).



Как сообщает краеведческий музей, на выставке будут экспонироваться бронзовые изделия (топоры, ножи, наконечник копья, украшения), литейные формы, каменные и костяные орудия (наконечники стрел, топоры, серп, мотыга, поясные пряжки и застёжки), глиняная посуда.