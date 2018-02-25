Культура

вчера, 23:55

В Липецке выставят каменные и костяные орудия

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#выставка #музей

Выставка посвящена эпохе бронзы.

28 февраля в зале открытого хранения фондов археологии Липецкого областного краеведческого музея состоится открытие выставки «Сошлись в эпоху медь и камень». Выставка посвящена эпохе бронзы (кон. IV – II тыс. до н.э.).

Как сообщает краеведческий музей, на выставке будут экспонироваться бронзовые изделия (топоры, ножи, наконечник копья, украшения), литейные формы, каменные и костяные орудия (наконечники стрел, топоры, серп, мотыга, поясные пряжки и застёжки), глиняная посуда.
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#выставка #музей

Комментарии (1)

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древние технологии

42 минуты назад
каменные топоры, которыми мегалиты под 200 тонн обрабатывали и по горам перетаскивали ,потому что с транспортом у них ,в отличии от нас, проблем не было
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