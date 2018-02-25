Липецким питонам сделали ремонт

Питон-альбинос по кличке Каа и его 30-тикилограммовая подруга Тиграшка въехали в обновленный террариум.

Как сообщает Липецкий зоопарк, трёхметровый, весом около 80 килограммов питон-альбинос по кличке Каа и его 30-тикилограммовая подруга Тиграшка на сутки были отсажены в переносные клетки. В их террариуме производился ремонт.



После того, как вольер привели в порядок, пару змей вернули на их постоянное место жительства. Тяжеленного и мощного Каа пришлось перетаскивать четырём мужчинам.



Фото zoo48.ru