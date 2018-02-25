Общество

вчера, 23:28

Липецким питонам сделали ремонт

284
#зоопарк
Липецким питонам сделали ремонт

Питон-альбинос по кличке Каа и его 30-тикилограммовая подруга Тиграшка въехали в обновленный террариум.

Как сообщает Липецкий зоопарк, трёхметровый, весом около 80 килограммов питон-альбинос по кличке Каа и его 30-тикилограммовая подруга Тиграшка на сутки были отсажены в переносные клетки. В их террариуме производился ремонт.

После того, как вольер привели в порядок, пару змей вернули на их постоянное место жительства. Тяжеленного и мощного Каа пришлось перетаскивать четырём мужчинам.

Фото zoo48.ru
284
#зоопарк

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