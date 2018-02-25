Общество
вчера, 23:28
Липецким питонам сделали ремонт
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Питон-альбинос по кличке Каа и его 30-тикилограммовая подруга Тиграшка въехали в обновленный террариум.
Как сообщает Липецкий зоопарк, трёхметровый, весом около 80 килограммов питон-альбинос по кличке Каа и его 30-тикилограммовая подруга Тиграшка на сутки были отсажены в переносные клетки. В их террариуме производился ремонт.
После того, как вольер привели в порядок, пару змей вернули на их постоянное место жительства. Тяжеленного и мощного Каа пришлось перетаскивать четырём мужчинам.
Фото zoo48.ru
После того, как вольер привели в порядок, пару змей вернули на их постоянное место жительства. Тяжеленного и мощного Каа пришлось перетаскивать четырём мужчинам.
Фото zoo48.ru
284