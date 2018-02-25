15 абонентов пожаловались на SMS-рекламу

Число обращений в Липецкое УФАС России растёт.

В Управлении Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области рассказали об итогах деятельности Липецкого УФАС России за 2017 год и о планах на 2018 год.



Как сообщает пресс-служба управления, продолжается тенденция к увеличению обращений в Липецкое УФАС. В 2017 году Липецким УФАС России рассмотрено 876 заявлений и жалоб, 486 административных дел (в 2016 году – 705 и 572 соответственно).



Возросло количество заявлений и, соответственно дел о недобросовестной конкуренции, связанной с получением и использованием интеллектуальных прав. Возбуждено и рассмотрено 10 антимонопольных дел о недобросовестной конкуренции, в 8 из которых признаны наличие нарушений, выдано 6 предписаний о прекращении нарушения антимонопольного законодательства (в 2016 году возбужденно и рассмотрено 3 дела).



В суде состоялось рассмотрение дела о незаконной регистрации товарного знака, изображение которого, но не зарегистрированного, на протяжении многих лет использовалась иным хозяйствующим субъектом-конкурентом, который был уже известен. Суд оставил в силе решение Липецкого УФАС России.



Всего по признакам нарушения Закона «О защите конкуренции» в 2017г. рассмотрено 340 заявлений, выдано 44 предупреждения, возбуждено 23 дела о нарушении антимонопольного законодательства, 11 предписаний (2016г. рассмотрено 214 заявлений, выдано 71 предупреждение, возбуждено 37 дел, выдано 6 предписаний). Выдано 17 предупреждений о прекращении действий, содержащих признаки нарушения статей 14.1, 14.2, 14.3, 14.7, 14.8 Закона «О защите конкуренции».



За отчетный период выявлено 9 нарушений статьи 10 Закона о защите конкуренции (в 2016 – 6 нарушений), возбуждено и рассмотрено 7 дел, из них 2 дела прекращено в связи с отсутствием факта нарушения, выдано 2 предписания, из них 2 – в стадии исполнения (в 2016 возбуждено и рассмотрено 2 дела, выдано 1 предписание).



За год рассмотрено 131 заявлений в отношении сетевых и ресурсоснабжающих организаций. Вынесено 17 постановлений о наложении штрафа на общую сумму 8 200 000 рублей. Вынесено 2 постановления о наложении штрафа на общую сумму 100 000 рублей, 1 дело об административном правонарушении прекращено в связи с малозначительностью. Возбуждено 1 антимонопольное дело (в стадии рассмотрения).



Липецким УФАС России сформирована позиция о том, что требовать от потребителя установку прибора учета непосредственно на границе балансовой принадлежности, при отсутствии такой возможности у потребителя, это незаконно. Соответственно, при выдаче технических условий об установке прибора учета, сетевая компания должна учесть те возможности потребителя об установки прибора учета ближайший к данной границе балансовой принадлежности. В арбитражном суде была рассмотрена данная позиция УФАС и поддержана.

Также, в судах сформировалась прецедентная практика для всех территориальных органов о разграничении понятий «злоупотребление доминирующим положением» и «нарушение порядка тех.присоединения», которое влияет на правовые последствия квалификации данных нарушений.



В 2017 году Липецким УФАС России было рассмотрено 103 обращения физических и юридических лиц по вопросам о нарушениях законодательства о рекламе, возбуждено 30 дел (из них 4 по инициативе Липецкого УФАС России), рассмотрено - 26, по которым признаны вменяемые нарушения и выдано 11 предписаний (10 исполнено). (В 2016 году - 60 обращений, возбуждено и рассмотрено 28 дел, выдано 2 предписания). Вместе с тем, значительно снизилась сумма наложенных штрафов. Было 15 дел, связанных с распространением смс-рекламы без предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.



Рассматривались дела, связанные с распространением рекламы (в печатных изданиях) медицинских услуг, без указания предупреждений о наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов (2 дела); рекламы финансовых услуг, где умалчивалась информация об иных условиях оказания соответствующих услуг, влияющих на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугами лица, или на сумму расходов, которую понесут воспользовавшиеся услугами лица, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий специалистов (4 дела);



Также рассматривались дела: о рекламе товара, с отсутствием обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов; о рекламе с использованием транспортных средств; о рекламе алкогольной продукции; о рекламе оружия.



Проведена большая работа совместно с правоохранительными органами по выявлению и пресечению фактов незаконных контрактов у единственного поставщика, квалифицированных по закону «О контрактной системе», с хоз.субъектами. Отсутствие публичных процедур при закупке товаров, работ и услуг на конкурентных рынках препятствует развитию малого и среднего предпринимательства в регионе.

Из всех рассмотренных жалоб в 2017 году - 30% обоснованы, в 2016 году – 33%. Увеличение количества жалоб за прошлый год связано с закупками МУПов и ГУПов.



Проведено 25 проверок соблюдения закона "О торговле". Проанализировано 379 договоров поставки.

Возбуждено 5 дел, 2 прекращено, вынесено 3 постановления о назначении административного наказания в виде предупреждения. В настоящее время продолжается анализ документов, предоставленных торговыми сетями.



В 2018 году первостепенная задача, которая стоит перед антимонопольными органами – это содействие в реализации положения Национального плана по развитию конкуренции, которая утверждена Указом Президента Российской Федерации в конце 2017 года. Целями данного Указа являлись: повышение уровня жизни потребителей, повышение конкурентоспособности у хоз.субъектов, действующих на территории России, и в первую очередь, субъектов малого и среднего бизнеса, обеспечение прозрачности закупочной деятельности и увеличение доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.