В кондитерских изделиях обнаружили плесень

Изъято из оборота 63 килограмма некачественных кондитерских изделий.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в прошлом году было проведено 117 плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот на потребительском рынке кондитерской продукции. По санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям было отобрано и исследовано 673 пробы кондитерских изделий.



По содержанию загрязнителей химической природы исследованные пробы соответствовали гигиеническим нормативам. Удельный вес проб, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей и другое) составил 2,8%. По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции, 114 исследованных проб кондитерских изделий соответствовали нормативным требованиям.



В ходе проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по производству и обороту кондитерских изделий,были выявлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей: это отсутствие маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность; не соблюдение сроков годности; нарушение режима санитарной обработки торгового инвентаря; не соблюдение правил личной гигиены.



Специалистами Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в ходе плановых и внеплановых проверок в 2017 году изъято из оборота 63 килограммов некачественных кондитерских изделий.



В отношении виновных лиц вынесено 82 постановления о назначении наказания в виде административных штрафов на общую сумму более 300 тысяч рублей. Выявленные нарушения квалифицировались по следующим статьям КоАП РФ: 14.43 ч.1, 14.43 ч.2, 14.8 ч.1, 14.15 6.4, 6.6.