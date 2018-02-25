Общество

вчера, 22:15

Бывший начальник Липецкого авиацентра стал заслуженным военным лётчиком

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#Липецкий авиацентр
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Бывший начальник Липецкого авиацентра стал заслуженным военным лётчиком

Почётное звание присвоено указом президента.

Бывшему начальнику Липецкого авиацентра, а ныне командующему дальней авиацией генерал-лейтенанту Сергею Кобылашу указом Президента Российской Федерации от 19 февраля 2018 года присвоено почетное звание «Заслуженный военный летчик».

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, Сергей Кобылаш родился 1 апреля 1965 года в Одессе. Окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков им. В.М. Комарова (1987 г.), Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина (1994 г.), Военную академию Генерального штаба ВС РФ (2012 г.).

Службу проходил на должностях летчика, старшего летчика, командира звена, заместителя командира эскадрильи, командира эскадрильи, заместителя командира полка, командира полка, командира авиабазы 1 разряда, начальника отдела оперативно-тактической и армейской авиации Главного командования Военно-воздушных сил, заместителя начальника авиации ВВС, начальника авиации ВВС, начальника Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России. С 2016 года является командующим дальней авиацией.

Имеет квалификацию летчик-снайпер. Общий налет превышает 1700 часов. Освоил следующие типы авиационной техники: Л-29, Су-7, Су-17 и его модификации, Су-25, Су-30СМ, Су-34, Ан-26, Ту-160.

Сергей Кобылаш награжден орденом Мужества, орденом «За военные заслуги», медалью «За отвагу», ведомственными медалями.

В 2008 году ему присвоено звание Героя Российской Федерации.
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#Липецкий авиацентр
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Комментарии (3)

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сегодня, 00:47
Низкий поклон матери за такого сына!!!
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в метро диплом

вчера, 23:25
До этого Указа он был не заслуженным летчиком
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Марина Русанова

вчера, 23:19
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