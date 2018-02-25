Когда на планы денег нету, они становятся мечтой

Итоги недели

На этой неделе, которая из-за выпавшего на пятницу праздника стал чуть короче обычной, не было сколь-нибудь знаковых новостей. Ну, разве что у Олимпийских спортсменов из России на Играх в Южной Корее наконец-то появилась первая золотая медаль, а хоккеисты вышли в финал впервые за последние 20 лет. А еще глава Липецка отчитался перед губернатором и городским активом об успехах развития муниципалитета в прошлом году.Если коротко - то все у нас хорошо. И с зарплатами - в среднем, по словам мэра, она выросла до 35,4 тысяч рублей, увеличившись за год сразу на 8%, и безработицей - зря коптит воздух лишь каждый 300-й житель Липецка. Продемонстрировала рост сфера строительства (+3%). Т.е. в Липецке достигли цели, указанной несколько лет назад губернатором Олегом Королевым: строить по одному «квадрату» жилья на человека. И мэр рапортует о том, что в прошлом году в городе ввели в эксплуатацию 565 тысяч кв.м. жилья. И это на фоне роста числа обманутых дольщиков!В городе вообще так здорово жить, что- показатель обеспеченности горожан торговыми площадями вырос сразу на 21%, составив 820 кв.м. на тысячу жителей (+35% к нормативному уровню!). Возможно, строительство ТРЦ - а в градостроительных планах возведение еще одного такого объекта неподалеку от «надувного» Ледового Дворца - стало нашей местечковой «национальной идеей»?А если серьезно, то себе в заслугу мэрия может поставить три достижения. Во-первых, стараниями департамента финансов мэрии в городской казне на конец года образовался сравнительно небольшой дефицит бюджета - 156 млн рублей, на 70% меньше, чем планировалось изначально. Во-вторых, серьезнейший прорыв продемонстрировал дептранс мэрии - муниципальный парк пополнился сразу 61 новым автобусом. А в марте МУП «Липецкпассажиртранс» приобрет еще 20 автобусов - десять из них будут работать на газе, десять - на дизельном топливе. В следующем же месяце парк наших трамваев-броненосцев, побеждающих без особых повреждений в ДТП даже «КамАЗы», пополнят пусть и «бэушные», но достаточно свежие 12 московских вагонов. В-третьих, в Липецке в прошлом году построили сразу две новые школы - в 29-м микрорайоне и микрорайоне «Елецкий», а в этом мэрия начнет строить еще две - на Манеже и в микрорайоне «Победа».Примечательно, что вопреки своему обыкновению глава региона Олег Королев ни разу не перебил докладчика (такого не было ни на одном заседании такого уровня). Можно только гадать, почему.Как сообщили в городском Совете депутатов Ельца, на последней сессии горсовета депутаты рассмотрели изменения в Устав городского округа. Теперь. Народных избранников станет больше на 5 человек (сейчас депутатов – 25).А вот количество парламентариев в Липецком горсовете уменьшилось -. Заключенный «кремлевского централа» СИЗО «Матросская тишина», обвиняемый по трем эпизодам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ («коммерческий подкуп»), написал заявление о сложении депутатских полномочий на имя спикера Липецкого горсовета.А как же 17-й избирательный округ, от которого гендиректор Липецкой ипотечной корпорации избрался в горсовет?- Мы округ без внимания не оставим, - сказал председатель комиссии по этике горсовета Александр Афанасьев.На этой неделе GOROD48 сообщил, что. С приставкой и.о. им стал не известный в корпорации Сергей Молчанов. Сотрудникам ЛИКа, являющемся застройщиком микрорайонов «Елецкий» и «Романово», о нем известно только то, что ранее, лет десять тому назад, Молчанов был гендиректором липецкого ООО «СУ-9 «Липецкстрой», а потом, в 2002-м, вместе с несколькими товарищами зарегистрировал ООО «Строитель».В настоящее время ЛИК выбился из графика строительства в «Елецком» уже нескольких домов. На недавней встрече с дольщиками в мэрии первый заместитель начальника областного управления строительства и архитектуры Александр Пушилин сообщил, что дом 2.9 будет сдан в эксплуатацию до конца этого года, а огромная, на четыре подъезда, двадцатиэтажка 3.1 - в следующем году.А вот и ожидаемая новость:. На сайте avito.ru можно найти асфальтобетонный завод, карьер, завод по производству бордюрного камня и тротуарной плитки, базу «СУ-5»…То, что Михаил Захаров будет распродавать свои активы, на встрече с обманутыми дольщиками сообщил в начале февраля глава Липецка Сергей Иванов. Мэр заявил, что застройщик микрорайона «Европейский» потерял кредит доверия людей, купивших там квартиры. Скоро обязательства по застройке микрорайона, в частности, по улице Минской, перейдут иным строительным организациям. Для этого сейчас все существующие стройплощадки с подведенными к ним коммуникациями в «Европейском» выставлены их владельцем, ООО «Эксстроймаш», на торги.- На доме №10 мы возобновили строительные работы в феврале. Уже приобретены лифты для него, два - уже смонтированы. Думаем, в августе введем его в эксплуатацию. На дома №8 и №9 требуется больше средств. В эксплуатацию мы введем их в 2019 году, - сообщил дольщикам Сергей Ельчанинов.На брифинге в мэрии заместитель главы Липецка Михаил Щербаков рассказал о первой пробе узнать мнение горожан не через соцопросы, а через прямое волеизъявления горожан. Так, 18 марта, в день президентских выборов, в местах голосования липчанам предложат в другом помещении заполнить иной бюллетень, в котором указаны места, подпадающие под понятие «общественное пространство». В итогеВ бюллетене для такого голосования - Комсомольский пруд, Театральный спуск, Нижний парк, площадь Соборная, бульвар Сорокина, Каменный лог, набережная реки Воронеж. Варианты которые наберут больше всего голосов, будут у мэрии в приоритете.- Я бы, например, очень хотел, чтобы горожане проголосовали за Каменный лог. Сейчас мы благоустраиваем лишь километр этого природного объекта, пронизывающего весь город. А если бы мы благоустроили лог по всей его протяженности, у людей появилась бы возможность на велосипеде приехать в центр города с его окраин. Я бы и сам с удовольствием ездил бы тогда на велосипеде, - сказал вице-мэр.Благоустройство Липецка - давно перезревшая тема. Ведь наш город за редкими исключениями - унылый и серый. Но в мэрии никак не могут навести порядок даже в центре. Так, на этой неделе чиновники отрапортовали, что. На них составлены протоколы об административных правонарушениях, изъяли товар. Но можно с полной уверенностью сказать, что сейчас, воскресным утром, подземный переход у рынка снова полон коробейников.Еще один способ бессмысленного приложения сил - разгон «самостийных» дворовых парковок. Поэтому сообщение о том, чтои вызвало неоднозначную реакцию читателей GOROD48. Вот пример.: «Администрация прямо героический поступок совершила. С сентября 2017г. жители близлежащих домов писали жалобы, заявления в: прокуратуру, полицию, администрацию, депутатам, ОНФ, роспотребнадзор, местные СМИ - о том, что некий «предприниматель» захватил детскую хоккейную площадку и сделал из нее стоянку. В результате этих жалоб наиболее активные граждане пострадали - уголовники, захватившие стоянку порезали все колеса на автомобилях заявителей, и стали угрожать физической расправой. То есть личная информация граждан попала к бандитам. Вопрос - кто им ее передал? Это на их чиновничей совести останется. И только через пол года администрация решилась таки снести забор. А толку то? Будка с охранником стоит, машины так же стоят на якобы стоянке. Бандиты получают доход нелегально, а администрация рапортует о выполненной миссии. Доведите дело до конца - уберите будку охранника и заблокируйте въезд транспорта на детскую площадку бетонными блоками».: «во дворе моем мест нет. куда ставить?? эта стоянка выручала».Мэрия информирует, что самовольная установка во дворах цепей, шлагбаумов, металлических столбиков, бетонных блоков запрещены. Эти действия квалифицируются Правилами благоустройства города как админправонарушение, караемое для физлиц штрафом от 500 до 3 тысяч рублей. Но что делать автовладельцам, если вблизи от их домов нет нормальных парковок? Ответа на этот вопрос никто из отцов города не дал до сих пор. Впрочем, в одном из самых тесных микрорайонов радость:. Проектом планировки предусмотрено размещение многоярусной автопарковки в районе существующего растворно-бетонного узла. Общее число машино-мест по проекту составляет 4767 машиномест, из них 3879 - надземные, 798 - подземные, 90 - вдоль объездной автодороги на севере микрорайона.Весьма дебатируемой стала новость о том, что. Сделано это будет после того, как департамент транспорта определится с местами размещения на ней остановок.Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Виктор Боярищев обратился к городским властям. Мэрию просят обратить внимание на благоустройство не Каменного лога, а сквера за областным центром культуры.- Власти города занялись благоустройством Каменного лога. В который далеко не все пойдут гулять - особенно вечером. А вот сквер за Областным домом культуры посещают многие наши горожане. Но в каком плачевном состоянии он находится…- спрашивает автор воззвания.Предложение благоустроить сквер будет находиться на голосовании до 22 марта. Если к этой дате 500 пользователей сервиса одобрят идею, то ее рассмотрят в мэрии.Какие только инициативы не подкидывают властям беспокойные граждане! Нет, конечно, среди этих россыпей есть и алмазы, но сколько же в них шлака!Приведем два примера.Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Александр Кузнецов вынес на суд интернет-сообщества предложение об учреждении в Липецке конкурса для молодых пар.- Пары участвующие в конкурсе пройдут несколько конкурсных этапов. Сначала необходимо будет написать письмо о своей истории любви и отправить его на конкурс. Этот этап выявит 25 лучших пар, которым предложат записать ролик «Мы за трезвую семью». По итогам всеобщего голосования в финал выйдут десять пар. Финал конкурса надо провести во Дворце бракосочетания. Молодоженам, победившим в конкурсе, администрация и партнеры организуют свадьбу. В пакет войдут услуги визажиста, фотографа, торжество на 55 персон и ночь в гостиничном номере. Важное уточнение - свадьба будет безалкогольной, - указывает Александр.А некий- Нужно ввести «сухой» закон, отказаться от импорта некачественных вин, крепкого алкоголя и некачественной и подпольной продукции в России, отказаться от экспорта некачественного алкоголя, - пишет автор петиции.Самый лучший отзыв на это предложение оставил читатель GOROD48 под ником- Не перепились ещё дураки на Руси…Нет, конечно, пить у нас могут не все. Вот, увы, заурядный случай, подтверждающий этот тезис:. Тела по селу он разбросал в первый день Великого поста. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 19-летний местный житель.Преступление было совершено в доме, где парень жил со своей матерью. Семья отрицательно характеризуется по месту жительства. Женщина похоронила четырех своих сожителей, сгоревших от пьянки. Злоупотреблял спиртным и ее сын. Очередное застолье в ночь на Масленицу закончилось тем, что молодой человек до смерти избил гостей-пенсионеров. А в ночь с воскресенья на понедельник он развез трупы на санках по разным частям села.На этой неделе высказался о крахе семейных ценностей в России и наш губернатор.- По данным 2016 года (данные по 2017-му еще уточняются), Россия находится на первом месте в мире по количеству разводов. А сколько отвратительных последствий от этого явления! - сказал на административном совете Олег Королев.Понятно, что часто причиной разводов является именно пьянка. Но глава региона не стал развивать тему, а, следуя популярном тренду, исполнил реквием государству, которое дало ему путевку в жизнь по партийной линии (см.). Это странно, конечно, ведь если СССР был вторым наряду с США центром силы в мире, то отчего же его разрушили обычные, в общем, вещи. Есть ли еще какая-нибудь страна, которая распалась от музыки, жвачки и секса?А сейчас, по Королеву, России грозит новая угроза: русский рэп. Неужели Гнойный развалит страну?!