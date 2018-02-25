Общество

вчера, 16:52

«Застывшее время»: елецкий квартал табачно-махорочной фабрики

8 1845
#маршрут выходного дня #застывшее время
«Застывшее время»: елецкий квартал табачно-махорочной фабрики

Древний Елец - кладезь для любого туриста.

Однако целью нашего путешествия на этот раз стало заброшенное здание табачной фабрики. То самое, о котором недавно мэр Ельца говорил на встрече с президентом страны, что жители города готовы сами, своими силами отреставрировать его и сделать туристическим объектом. 

Нам оно напомнило здание липецкой Шамоновской мельницы. Тот же фабричный стиль, тот же вопрос о возможном будущем ценного архитектурного объекта. Другой размах - Елец был крупным богатым городом, и владельцы фабрики купцы Заусайловцы выкупили под строение целый квартал.

Нам повезло с гидом - об истории елецкой табачной фабрики рассказал историк Алексей Пискулин. Здание стоит в историческом центре Ельца и привлекает внимание туристов.
8 1845
#маршрут выходного дня #застывшее время

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Марина Русанова

вчера, 23:19
Вcex жeлaющих рaбoтать вмecтe c нaшим сaйтoм - прoшy внимaния! Уникaльный спoсоб дохoда, кoторый смoжет вaс yдивить. Захoдите нa сaйт, получaйте свoй пeрвый зарабoток и обязатeльно напишитe свoй oтзыв, чтoбы и другиe мoгли воспользoваться бeз лишниx сомнeний. 1. Главнoе услoвие - Bы дoлжны прoживать в РOССИИ, либo стрaнах CНГ. 2. Желaние зарaбатывать. 3. Компьютeр или ноутбyк - соответствeнно. Зa подробнoстями, пожaлуйста сюдa -->> http://cldss.ru/public/6774558901447522
ответить

вояка блин

вчера, 20:17
Липчанин. , сейчас тебе долго воевать не придется - закерачат крылатой ракетой и усё..писец тебе
ответить

Александр

вчера, 19:54
Липчанин. , вейпы будете курить!
ответить

буша

вчера, 19:35
А здание - КРАСИВОЕ !!!
ответить

Липчанин.

вчера, 18:55
А если война, что курить будем . Без махорочки долго не поваюеш.
ответить

хер

вчера, 18:41
приму елецкую там делали ????????
ответить

Нюрка

вчера, 18:16
А сколько по стране развалили , уму не постежимо, слезы наворачиваются глядя на все это !
ответить

Иван

вчера, 17:27
Оставить этот комплекс в таком виде как памятник дикой приватизации . В интересах москвичей разорили нормально работающее предприятие.
ответить

Еще в рубрике

Липецким питонам сделали ремонт
#зоопарк
Липецким питонам сделали ремонт

вчера, 23:28

Общество
15 абонентов пожаловались на SMS-рекламу
#УФАС
3
15 абонентов пожаловались на SMS-рекламу

вчера, 22:44

Общество
В кондитерских изделиях обнаружили плесень
#Роспотребнадзор
2
В кондитерских изделиях обнаружили плесень

вчера, 22:30

Общество
Бывший начальник Липецкого авиацентра стал заслуженным военным лётчиком
#Липецкий авиацентр
3
Бывший начальник Липецкого авиацентра стал заслуженным военным лётчиком

вчера, 22:15

Общество
В Липецкой области железнодорожный состав столкнулся с грузовиком
#авария #ДТП
3
В Липецкой области железнодорожный состав столкнулся с грузовиком

вчера, 15:24

Общество
Липчан зовут на лекцию об игре на балалайке
#лекция #история
9
Липчан зовут на лекцию об игре на балалайке

вчера, 10:48

Общество