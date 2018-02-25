Общество
вчера, 16:52
«Застывшее время»: елецкий квартал табачно-махорочной фабрики
Древний Елец - кладезь для любого туриста.
Однако целью нашего путешествия на этот раз стало заброшенное здание табачной фабрики. То самое, о котором недавно мэр Ельца говорил на встрече с президентом страны, что жители города готовы сами, своими силами отреставрировать его и сделать туристическим объектом.
Нам оно напомнило здание липецкой Шамоновской мельницы. Тот же фабричный стиль, тот же вопрос о возможном будущем ценного архитектурного объекта. Другой размах - Елец был крупным богатым городом, и владельцы фабрики купцы Заусайловцы выкупили под строение целый квартал.
Нам повезло с гидом - об истории елецкой табачной фабрики рассказал историк Алексей Пискулин. Здание стоит в историческом центре Ельца и привлекает внимание туристов.
Нам оно напомнило здание липецкой Шамоновской мельницы. Тот же фабричный стиль, тот же вопрос о возможном будущем ценного архитектурного объекта. Другой размах - Елец был крупным богатым городом, и владельцы фабрики купцы Заусайловцы выкупили под строение целый квартал.
Нам повезло с гидом - об истории елецкой табачной фабрики рассказал историк Алексей Пискулин. Здание стоит в историческом центре Ельца и привлекает внимание туристов.
Марина Русанова
вояка блин
Александр
буша
Липчанин.
хер
Нюрка
Иван