«Застывшее время»: елецкий квартал табачно-махорочной фабрики

Древний Елец - кладезь для любого туриста.

Однако целью нашего путешествия на этот раз стало заброшенное здание табачной фабрики. То самое, о котором недавно мэр Ельца говорил на встрече с президентом страны, что жители города готовы сами, своими силами отреставрировать его и сделать туристическим объектом.



Нам оно напомнило здание липецкой Шамоновской мельницы. Тот же фабричный стиль, тот же вопрос о возможном будущем ценного архитектурного объекта. Другой размах - Елец был крупным богатым городом, и владельцы фабрики купцы Заусайловцы выкупили под строение целый квартал.



Нам повезло с гидом - об истории елецкой табачной фабрики рассказал историк Алексей Пискулин. Здание стоит в историческом центре Ельца и привлекает внимание туристов.

