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На Урале возбудили дело после гибели троих детей при пожаре
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих детей в результате пожара в селе Благовещенском Свердловской области.
"Туринским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении.
На месте работают следователи и криминалисты регионального управления СК, представители МЧС и полиции, проводится осмотр места происшествия. Запрашивается характеризующий материал в отношении семьи, устанавливается, проводилась ли с семьей профилактическая работа со стороны соответствующих органов власти, сообщили в следственном управлении. Как сообщили ранее в прокуратуре региона, семья состояла на учете в органах системы профилактики как неблагополучная, родители периодически злоупотребляли спиртными напитками.
По данным прокуратуры, в 6:45 по московскому времени субботы в оперативные службы поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в селе Благовещенское. При тушении пожара были обнаружены тела мальчика и девочки 2014 и 2015 годов рождения и новорожденного ребенка. Родители смогли выбраться из квартиры вместе со старшей дочерью 2012 года рождения. По предварительной версии, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.
В пресс-службе главного управления МВД по региону ТАСС сообщили, что ЧП, по всей видимости, не связано с криминалом.