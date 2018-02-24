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сегодня, 13:32
В Волгограде экстренно сел летевший в Астрахань пассажирский самолет
Причиной тому послужила смерть пассажирки на борту самолета.
Самолет рейсом Москва-Астрахань внепланово приземлился в Волгограде из-за смерти пассажирки на борту, - сообщил РИА-Новости представитель Волгоградского ЛУМВД России на транспорте.
"В 0.10 по московскому времени 24 февраля самолет рейсом Москва-Астрахань совершил внеплановую посадку в аэропорту Волгограда из-за смерти пассажирки", — заявил собеседник. Он уточнил, что пассажирка была преклонного возраста.
Информация о происшествии была зарегистрирована транспортной полицией, материалы будут переданы следователям для организации проверки.
"В 0.10 по московскому времени 24 февраля самолет рейсом Москва-Астрахань совершил внеплановую посадку в аэропорту Волгограда из-за смерти пассажирки", — заявил собеседник. Он уточнил, что пассажирка была преклонного возраста.
Информация о происшествии была зарегистрирована транспортной полицией, материалы будут переданы следователям для организации проверки.