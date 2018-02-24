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В Волгограде экстренно сел летевший в Астрахань пассажирский самолет

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#Волгоград #Москва #Астрахань #рейс #самолет #смерть пассажира
В Волгограде экстренно сел летевший в Астрахань пассажирский самолет

Причиной тому послужила смерть пассажирки на борту самолета.

Самолет рейсом Москва-Астрахань внепланово приземлился в Волгограде из-за смерти пассажирки на борту, - сообщил РИА-Новости представитель Волгоградского ЛУМВД России на транспорте.

"В 0.10 по московскому времени 24 февраля самолет рейсом Москва-Астрахань совершил внеплановую посадку в аэропорту Волгограда из-за смерти пассажирки", — заявил собеседник. Он уточнил, что пассажирка была преклонного возраста.

Информация о происшествии была зарегистрирована транспортной полицией, материалы будут переданы следователям для организации проверки.
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#Волгоград #Москва #Астрахань #рейс #самолет #смерть пассажира

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