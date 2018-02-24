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В МОК отреагировали на бойкот американцами Кубка мира в России‍

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#МОК #США #Россия #бойкот #Кубок мира
В МОК отреагировали на бойкот американцами Кубка мира в России‍

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) выступил с заявлением, где предостерег американских биатлонистов от бойкота этапа Кубка мира в России.

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс прокомментировал бойкот американских биатлонистов заключительного этапа Кубка мира в Тюмени. Слова Адамса приводит Inside the Games.

"Обычно пользы от бойкотов немного", — сказал Адамс.

Ранее сообщалось, что американские биатлонисты отказались ехать в Тюмень на заключительный этап Кубка мира.

"Объявляя бойкот крупнейшим спортивным мероприятиям мирового уровня, США только вредят себе", - заявил РИА-Новости экс-посол РФ в США, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

Федерация биатлона США объявила ранее о бойкоте российского этапа Кубка мира сезона-2017/18 в Тюмени. Как говорится в заявлении американской федерации биатлона, такое решение принято "в поддержку чистого спорта и ради собственной безопасности".

"Если сами США отсекают себя от участия в спортивных мероприятиях такого уровня, то им же только хуже. А нам надо спокойнее к этому относиться", — сказал Кисляк.

Он назвал названные США причины бойкота "просто несерьёзными". "Это заявление отражает скорее антироссийские настроения, царящие в США, чем дух самих спортсменов и истинные причины", — подчеркнул сенатор.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) по итогам исполкома принял решение, согласно которому Тюмень сохранила право проведения этапа (22-25 марта), однако статус Союза биатлонистов России (СБР) был понижен до временного членства.





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#МОК #США #Россия #бойкот #Кубок мира

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