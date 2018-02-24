В мире

сегодня, 13:11

В Сирию прибыли еще два Су-57

229
#Сирия #Су-57 #Хмеймим
В Сирию прибыли еще два Су-57

Еще два истребителя пятого поколения Су-57 прибыли на российскую базу в Хмеймим, теперь там находятся четыре самолета этой модели.

На авиабазу Хмеймим в Сирии прибыли еще два российских истребителя пятого поколения Су-57, - сообщил в Twitter пользователь под ником Wael Al Hussaini. Он опубликовал фото самолетов.

Отмечается, что они сопровождались несколькими Су-30СМ, - передает Lenta.ru.

Таким образом, в данный момент в Сирии находятся четыре Су-57.

В четверг массмедиа, опираясь на данные из социальных сетей, сообщали о приземлении в Хмеймиме двух Су-57.

Якобы ВКС России разместили на военной базе Хмеймим два новейших истребителя пятого поколения. Кроме того, по утверждению сирийских активистов, в республику прибыли четыре истребителя Су-35, четыре штурмовика Су-25 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У.

Серийное производство истребителя пятого поколения Су-57 еще не началось, планируется, что оно стартует в 2018-2019 годах. В настоящее время, по данным сайта MilitaryRussia, создано только 10 летных прототипов и 3 прототипа для наземных испытаний. Машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой, может нести ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также различные бомбы.
229
#Сирия #Су-57 #Хмеймим

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В МОК отреагировали на бойкот американцами Кубка мира в России‍
#МОК #США #Россия
В МОК отреагировали на бойкот американцами Кубка мира в России‍

сегодня, 13:26

В мире
Российские лыжники завоевали медали на Олимпиаде-2018
#ОИ-2018 #Олимпиада #лыжи
Российские лыжники завоевали медали на Олимпиаде-2018

сегодня, 12:25

В мире
Савченко предрекла «большую войну» в Европе‍
#Савченко #война #Украина
Савченко предрекла «большую войну» в Европе‍

вчера, 12:20

В мире
Закон о реинтеграции Донбасса вступит в силу 24 февраля‍
#Закон #Украина #война
Закон о реинтеграции Донбасса вступит в силу 24 февраля‍

вчера, 12:17

В мире
США не видят в российских Су-57 угрозу для своих операций в Сирии‍
#США #Сирия #Россия
США не видят в российских Су-57 угрозу для своих операций в Сирии‍

вчера, 12:04

В мире
В Одессе неизвестные захватили здание санатория
#Одесса #захват #санаторий
В Одессе неизвестные захватили здание санатория

вчера, 11:47

В мире