В Сирию прибыли еще два Су-57

Еще два истребителя пятого поколения Су-57 прибыли на российскую базу в Хмеймим, теперь там находятся четыре самолета этой модели.





Отмечается, что они сопровождались несколькими Су-30СМ, - передает



Таким образом, в данный момент в Сирии находятся четыре Су-57.



В четверг массмедиа, опираясь на данные из социальных сетей, сообщали о приземлении в Хмеймиме двух Су-57.



Якобы ВКС России разместили на военной базе Хмеймим два новейших истребителя пятого поколения. Кроме того, по утверждению сирийских активистов, в республику прибыли четыре истребителя Су-35, четыре штурмовика Су-25 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У.



Серийное производство истребителя пятого поколения Су-57 еще не началось, планируется, что оно стартует в 2018-2019 годах. В настоящее время, по данным сайта MilitaryRussia, создано только 10 летных прототипов и 3 прототипа для наземных испытаний. Машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой, может нести ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также различные бомбы. На авиабазу Хмеймим в Сирии прибыли еще два российских истребителя пятого поколения Су-57, - сообщил в Twitter пользователь под ником Wael Al Hussaini. Он опубликовал фото самолетов.Отмечается, что они сопровождались несколькими Су-30СМ, - передает Lenta.ru Таким образом, в данный момент в Сирии находятся четыре Су-57.В четверг массмедиа, опираясь на данные из социальных сетей, сообщали о приземлении в Хмеймиме двух Су-57.Якобы ВКС России разместили на военной базе Хмеймим два новейших истребителя пятого поколения. Кроме того, по утверждению сирийских активистов, в республику прибыли четыре истребителя Су-35, четыре штурмовика Су-25 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У.Серийное производство истребителя пятого поколения Су-57 еще не началось, планируется, что оно стартует в 2018-2019 годах. В настоящее время, по данным сайта MilitaryRussia, создано только 10 летных прототипов и 3 прототипа для наземных испытаний. Машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой, может нести ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также различные бомбы.