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Российские лыжники завоевали медали на Олимпиаде-2018

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#ОИ-2018 #Олимпиада #лыжи #медаль #Большунов #Вяльбе
Российские лыжники завоевали медали на Олимпиаде-2018

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что всю Олимпиаду испытывает чувство гордости за команду, а российский лыжник Большунов показал себя бойцом.

В субботу россиянин завоевал серебро в масс-старте на 50 км, первым стал финн Ииво Нисканен, бронза на счету еще одного спортсмена из России - Андрея Ларькова.

Российский лыжник Александр Большунов показал себя бойцом в гонке с масс-старта на 50 км на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом журналистам заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

В субботу Большунов завоевал серебро в масс-старте на 50 км, первым стал финн Ииво Нисканен, бронза на счету еще одного россиянина - Андрея Ларькова. Большунов занимал лидирующую позицию большую часть дистанции, но на последнем километре его опередил Нисканен.

"У меня вся Олимпиада - это чувство гордости за моих спортсменов, за нашу команду, - сказала Вяльбе. - Несмотря на то, что Саня [Большунов] сегодня был одной ногой на золотом пьедестале, и мы видели, что у него, видимо, схватило печень, он показал, что он боец. Думаю, что у них должно быть большое и хорошее спортивное будущее. Поздравляю их и всю Россию".

Ранее Большунов завоевал бронзу в спринте, серебро в командном спринте и эстафете, - передает ТАСС.
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#ОИ-2018 #Олимпиада #лыжи #медаль #Большунов #Вяльбе

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