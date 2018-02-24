Поиски пропавшего мальчика продолжат волонтеры и полицейские

Ребенок до сих пор не найден.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, вчера в селе Чернава Измалковского района продолжались поиски 9-летнего мальчика с привлечением волонтеров и полицейских. Проведен повторный осмотр береговой линии.

В 16.30 поисковые работы завершены, ребенок не обнаружен.

Сегодня запланировано продолжение поисков ребенка силами волонтеров и полиции..

Напомним, ребенок пропал 6 февраля после занятий в группе продленного дня. Днем он вышел из школы, но дома так и не появился. О пропаже сына заявила его мать после самостоятельных, но безуспешных поисков. Позже рюкзак мальчика нашли у полыньи на реке Быстрая Сосна. Предположительно произошел несчастный случай и ребенок утонул.

К исследованию дна реки привлекли водолазов противопожарной спасательной службы региона. На протяжении почти двух недель вскрыты 7,5 тысячи квадратных метров льда. Обследованы более сотни гектаров прибрежной территории и русла реки.

фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.