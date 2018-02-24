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сегодня, 11:09

Поиски пропавшего мальчика продолжат волонтеры и полицейские

18 2353
#пропавшие без вести #Давид Востриков
3
Поиски пропавшего мальчика продолжат волонтеры и полицейские

Ребенок до сих пор не найден.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, вчера в селе Чернава Измалковского района продолжались поиски 9-летнего мальчика с привлечением волонтеров и полицейских. Проведен  повторный осмотр береговой линии.

В 16.30 поисковые работы завершены, ребенок не обнаружен.

Сегодня запланировано продолжение поисков ребенка силами волонтеров и полиции..

Напомним, ребенок пропал 6 февраля после занятий в группе продленного дня. Днем он вышел из школы, но дома так и не появился. О пропаже сына заявила его мать после самостоятельных, но безуспешных поисков. Позже рюкзак мальчика нашли у полыньи на реке Быстрая Сосна. Предположительно произошел несчастный случай и ребенок утонул. 

К исследованию дна реки привлекли водолазов противопожарной спасательной службы региона. На протяжении почти двух недель вскрыты 7,5 тысячи квадратных метров льда. Обследованы более сотни гектаров прибрежной территории и русла реки.

фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.

18 2353
#пропавшие без вести #Давид Востриков
3

Комментарии (18)

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Будь я на месте следователя

1 минуту назад
Люди почитайте ниже отзывы человека который сравнивает людей с мясом ,прочтите без агрессии и вы поймёте ,что это чертов маньяк
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Будь я на месте следователя

3 минуты назад
Поднять все ip адреса с негативными отзывами в адрес поисков и мальчика и всех этих больных допросил с пристрастием.убийца сидит тут.
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Наталья

14 минут назад
Как можно так написать про ребенка, от куда столько ненависти к людям....
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шоу для домохозяек

16 минут назад
Ира, ..вы же понимаете , что телешоу это бизнес СМИ на шарлатанах для кухарок , а реальная жизнь это другое. когда в Пермском крае исчез Ан 2,то все шарлатаны голос заявили что " он разбился но не знаем где" ,а нашел его простой охотник в лесу неподалеку от места взлета. ,над которым не раз пролетали поисковики..
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evgeniya

20 минут назад
Не дай бога ваш ребенок пропадет.я читала коменты ниже,посмотрим ка вы себя вести будете да вам и нендао иметь вообще детей...
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evgeniya

25 минут назад
BLOOD_JO, закрой рот сой поганный,бог накажет за такие слова,ублюдина.
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23Nдетсад

54 минуты назад
Как деньги собирать, так чужих детей не бывает. А как искать, так у всех глобалистика.
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5

сегодня, 13:46
BLOOD_JO, а кто же ты?кусок чего?
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Тата

сегодня, 13:32
BLOOD_JO, ты кто ваще,кусок мяса?!
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1111

сегодня, 13:23
судя по объемам обследованной территории уж больно далеко он "уплыл"
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