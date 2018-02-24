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сегодня, 11:16

Липчане отметили 23 февраля в бане и на шашлыках

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#соцсети #23 февраля

Праздничный обзор соцсетей.

Липецкие мужчины 23 февраля доказали свою отвагу, отправившись в морозы на шашлыки. Именно на природе, а также в банях, вчера, исходя из обзора соцсетей липчане предпочли отпраздновать День защитника Отечества. А тех, кто не смог повеселится с друзьями, дома ждали их вторые половинки с угощениями. Чаще всего — сладкими. Самые интересные снимки — в обзоре Instagram.

С праздником мужики

Публикация от Vanea Delipovitch (@delipovitch)




#мойпряничныйзащитник #спраздникомвсехмужчин

Публикация от Руфина (@fenaditrih)




С Праздником!!!

Публикация от Александр Грошев (@aleksandrgr011)




Т-34 для сына и мужа

Публикация от Наталья (@nataly__antonova)




Отмечаем23Февраля

Публикация от Екатерина (@katia.chuykova)







#всемхорошихвыходных #деньзащитникаотечества

Публикация от Anna Vavina (@anna_vavina24)




С Днём защитника Отечества

Публикация от Алексей Юрьевич (@lex_l_e_w_m)




#23февраля #шашлычки

Публикация от Мартынова Светлана (@svetlana_martynova1111)




Публикация от @akimov1993




#23февраля #отмечаем #второйшашлыквэтомгоду

Публикация от Dasha (@dobrik_dasha)




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#соцсети #23 февраля

Комментарии (2)

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Лера Андреева

сегодня, 13:59
Мальчики с праздником!!!!!!!!!!!!!!
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Изя Шнеперсон

сегодня, 12:15
У чувака на фото пресс сильный,сразу видно служил или прислуживал возле пивнушки.
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