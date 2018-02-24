Липчане отметили 23 февраля в бане и на шашлыках

Праздничный обзор соцсетей.

С праздником мужики Публикация от Vanea Delipovitch (@delipovitch) Фев 22, 2018 в 11:59 PST

#мойпряничныйзащитник #спраздникомвсехмужчин Публикация от Руфина (@fenaditrih) Фев 23, 2018 в 2:37 PST

С Праздником!!! Публикация от Александр Грошев (@aleksandrgr011) Фев 23, 2018 в 3:00 PST

Т-34 для сына и мужа Публикация от Наталья (@nataly__antonova) Фев 23, 2018 в 4:41 PST

Отмечаем23Февраля Публикация от Екатерина (@katia.chuykova) Фев 23, 2018 в 5:24 PST

#всемхорошихвыходных #деньзащитникаотечества Публикация от Anna Vavina (@anna_vavina24) Фев 23, 2018 в 3:24 PST

С Днём защитника Отечества Публикация от Алексей Юрьевич (@lex_l_e_w_m) Фев 23, 2018 в 5:08 PST

#23февраля #шашлычки Публикация от Мартынова Светлана (@svetlana_martynova1111) Фев 23, 2018 в 6:12 PST

Публикация от @akimov1993 Фев 23, 2018 в 6:26 PST

#23февраля #отмечаем #второйшашлыквэтомгоду Публикация от Dasha (@dobrik_dasha) Фев 23, 2018 в 6:27 PST

Липецкие мужчины 23 февраля доказали свою отвагу, отправившись в морозы на шашлыки. Именно на природе, а также в банях, вчера, исходя из обзора соцсетей липчане предпочли отпраздновать День защитника Отечества. А тех, кто не смог повеселится с друзьями, дома ждали их вторые половинки с угощениями. Чаще всего — сладкими. Самые интересные снимки — в обзоре Instagram.