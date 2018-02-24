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Липчане отметили 23 февраля в бане и на шашлыках
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Праздничный обзор соцсетей.
Липецкие мужчины 23 февраля доказали свою отвагу, отправившись в морозы на шашлыки. Именно на природе, а также в банях, вчера, исходя из обзора соцсетей липчане предпочли отпраздновать День защитника Отечества. А тех, кто не смог повеселится с друзьями, дома ждали их вторые половинки с угощениями. Чаще всего — сладкими. Самые интересные снимки — в обзоре Instagram.
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22.02.2018 09:28Новости в instagram
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