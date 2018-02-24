Общество

сегодня, 10:48

Липчан зовут на лекцию об игре на балалайке

5 600
#лекция #история
Липчан зовут на лекцию об игре на балалайке

Лекцию организует «Музей живой истории».

27 февраля в 18.30 в "Музее Живой истории" пройдет лекция Владимира Юрьева "Региональная традиция игры на балалайке в современном мире". На лекцию приглашаются все желающие.

Владимир - большой друг музея, указывают организаторы вечера. Он актер драматического театра, участник фольклорного ансамбля "Воскресенье", заводила игр в лапту, кулачный боец и много чего еще. За время с 2010 года в этнографических экспедициях он опросил более 50 балалаечников региона. По итогам этой кропотливой работы был выявлен общий репертуар липецкой балалаечной традиции. Он составляет около 70 наигрышей. Надо сказать, всеми этими наигрышами Владимир полноценно владеет.

«Музей живой истории» располагается в доме детского творчества «Октябрьский» (Стаханова, 39). Вход свободный.







Фото: «Музей живой истории».
5 600
#лекция #история

Комментарии (5)

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Все

сегодня, 13:17
Новости какие-то блевотные.
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Попов

сегодня, 12:28
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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у вас тоже дрищ после разливного пива

сегодня, 12:16
Я обязательно приду
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гость

сегодня, 11:30
Да гость Я., балалайка это наша история и стыдно отвергать это как пережиток прошлого
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Да гость Я.

сегодня, 11:12
Вот и всё. Что могут предложить русским. Ещё давайте с медведем научите гулять по улицам. Бл... провинция тупая.
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