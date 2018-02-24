Липчан зовут на лекцию об игре на балалайке

Лекцию организует «Музей живой истории».

27 февраля в 18.30 в "Музее Живой истории" пройдет лекция Владимира Юрьева "Региональная традиция игры на балалайке в современном мире". На лекцию приглашаются все желающие.



Владимир - большой друг музея, указывают организаторы вечера. Он актер драматического театра, участник фольклорного ансамбля "Воскресенье", заводила игр в лапту, кулачный боец и много чего еще. За время с 2010 года в этнографических экспедициях он опросил более 50 балалаечников региона. По итогам этой кропотливой работы был выявлен общий репертуар липецкой балалаечной традиции. Он составляет около 70 наигрышей. Надо сказать, всеми этими наигрышами Владимир полноценно владеет.



«Музей живой истории» располагается в доме детского творчества «Октябрьский» (Стаханова, 39). Вход свободный.















Фото: «Музей живой истории».