Происшествия
сегодня, 09:36
85-летнюю пенсионерку обокрала незваная гостья
В Липецке из квартиры 85-летней женщины на улице Терешковой украли 30 000 рублей и сберегательную книжку.
Перед пропажей денег в квартире женщины побывала молодая цыганка, предлагавшая на продажу банки для консервирования.
Гостья липчанки объявлена в розыск.
Гостья липчанки объявлена в розыск.
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22.02.2018 12:36Происшествия
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Сергей
Народ
Попов
леха 48
Нонка
А что не так?
попал в точку
у них всё идёт по плану !