Происшествия

сегодня, 09:36

85-летнюю пенсионерку обокрала незваная гостья

10 2192
#кража
85-летнюю пенсионерку обокрала незваная гостья

В Липецке из квартиры 85-летней женщины на улице Терешковой украли 30 000 рублей и сберегательную книжку.

Перед пропажей денег в квартире женщины побывала молодая цыганка, предлагавшая на продажу банки для консервирования.
 
Гостья липчанки объявлена в розыск.

10 2192
#кража

Комментарии (10)

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123

55 минут назад
у них всё идёт по плану !, Правильно, в Матрицу всех!
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..

сегодня, 13:23
леха 48, а когда над неимущими глумятся ?..
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Сергей

сегодня, 13:18
А причём тут нация поверьте русских уродов не меньше.я смотрю все забыли случай когда русский урод изнасиловали бабулю.это всего лишь один пример.
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Народ

сегодня, 12:39
Когда запретят эту еучую рекламу куда модераторы смотрят .
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Попов

сегодня, 12:28
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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леха 48

сегодня, 12:19
тех кто глумится над стариками и детьми и инвалидами надо просто убивать. УБИВАТЬ
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Нонка

сегодня, 10:50
Нация где нет святого ну ничего и где в ходу -сто процентная подлость
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А что не так?

сегодня, 10:21
попал в точку, Об этом все знают и делают вид...
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попал в точку

сегодня, 10:18
Российский актер Алексей Серебряков назвал главными минусами президента России Владимира Путина, «бесконечное вранье» и «воровство». Об этом он заявил в интервью видеоблоггеру Юрию Дудю, отвечая на вопрос о том, что ему больше всего не нравится в российском лидере. Читайте также "Ради него я летала на Бали": Собчак назвала спонсоров своей предвыборной кампании "Два "В" - вранье и воровство…бесконечное", – сказал актер. По мнению артиста, его видение мира не совпадает с мнением Путина и его слова не изменили бы поведение российского президента.
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у них всё идёт по плану !

сегодня, 10:07
Этих цыганок специально наплодили и совсем не ищут,чтобы бабушки поскорее поставили себе чип. Будут рекламировать,мол,теперь никто у вас не сворует деньги.,которые будут электронные и виртуальные.Не верите,почитайте раздел-ЧИПИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ К 2025 году.....
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