85-летнюю пенсионерку обокрала незваная гостья

В Липецке из квартиры 85-летней женщины на улице Терешковой украли 30 000 рублей и сберегательную книжку.

Перед пропажей денег в квартире женщины побывала молодая цыганка, предлагавшая на продажу банки для консервирования.



Гостья липчанки объявлена в розыск.



